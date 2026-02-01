الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب

كشف عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ المجلس قرارًا بحجب موقعين شهيرين، هما "منصات ديزني ونتفليكس"، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد رصد دعمهما لظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب، والتي تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية في مصر.

وأضاف الأمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية، أن هناك نحو 30 مليون شاب وشابة يستخدمون الموقعين، مما استدعى اتخاذ خطوة الحجب النهائي، خاصة بعد أن أتاح الموقعان عروضًا مجانية لمدة ثلاثة أشهر لتشجيع المساكنة بين الشباب والفتيات.

استمرار الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وأكد وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضًا استمرار الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة "روبلوكس"، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة أطلقت العديد من الأعمال التي تهدف لدعم الأسرة المصرية ومواجهة بعض الظواهر السلبية، على غرار المسلسل الناجح "لعبة وقلبت بجد".