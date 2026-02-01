الأعلي للإعلام : يجب حظر منصات ديزني و نتفليكس في مصر لترويجها للشـ ذوذ

كشف عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين “ منصات ديزني و نتفليكس” بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب .

وأضاف عصام الأمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية : أن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية .

فكرة تبادل المساكنة بين الشباب



وأشار قائلا :إنه سيتم حجبهما نهائيا لمختلفتهم للتقاليد المصرية،لاسيما وأن الموقعين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان عبر هذين الموقعين .



و اكد "الامير "على اتخاذ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة روبلوكس .وقال :الشركة المتحدة انتجت العديد من المسلسلات الهامة التى تدعم الأسرة المصرية وتواجه عددا من الظواهر وأخرها المسلسل الناجح لعبة وقلبت بجد من خلال الوقائع