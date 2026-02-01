قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يعلن قرارات هيئة كبار العلماء بشأن حقوق المرأة ويحذر من العنف ضدها
ملك قورة: ابنة أختي مريم تحمل اسمي ولا تفكر في العودة للتمثيل
عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
رئيس المجالس الطبية لـ «صدي البلد»: وداعاً لتأخر قرارات نفقة الدولة والخطابات الإدارية
لاتهامه بهتك عرض 4 تلاميذ .. الإعدام شنقًا لجنايني مدرسة دولية بالإسكندرية
استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي
شيخ الأزهر يدعو لتيسير الزواج وعودته إلى صورته البسيطة وفقا لفلسفة الإسلام
تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني
أول تعليق من حمزة عبدالكريم بعد انضمامه لبرشلونة
مفاوضات جادة بين الهلال والاتحاد لضم بنزيمة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
موهبة مصرية جديدة في كامب نو.. برشلونة يكشف تفاصيل التعاقد مع حمزة عبد الكريم
الأعلى للإعلام يقرر الحجب النهائي لمواقع ومنصات تشجع المساكنة بين الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشئون النيابية: الإدمان الرقمي تحد وطني.. وأتحدث كأب قبل أن أكون وزيرًا

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن ظاهرة الإدمان الرقمي تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد مقتصرة على الإعلام أو التكنولوجيا، بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على النشء والشباب والأسرة المصرية.

وقال الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه عمل لمدة ثلاث سنوات أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما منحه خبرة مباشرة بطبيعة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي، موضحًا أن الإعلام لم يعد يقتصر على الشكل التقليدي المعروف، بل أصبح يشمل منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المدفوعة التي تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إبقاء المستخدم أطول فترة ممكنة أمام الشاشات

وأشار فوزي إلى أن هذه المنصات صُممت لإبقاء المستخدم أطول فترة ممكنة أمام الشاشات، وصولًا إلى مرحلة الإدمان، لافتًا إلى أن دراسات حديثة – من بينها دراسة صادرة عن مكتبة الإسكندرية – كشفت أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا في معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزة دولًا كبرى وأخرى ذات كثافة سكانية عالية.

وأضاف أن مخاطر الألعاب الإلكترونية لم تعد أمرًا خافيًا، إذ تشمل ضعف التركيز، وإجهاد العين، وتراجع مستوى التحصيل الدراسي، إلى جانب مشكلات صحية مثل السمنة، فضلًا عن آثار نفسية وسلوكية تهدد تماسك الأسرة.

وفي لفتة إنسانية، شدد الوزير على أنه يتحدث في هذا الملف بصفته أبًا قبل أن يكون مسؤولًا حكوميًا، قائلًا إن كثيرًا من الأسر تعاني يوميًا من إدمان الأبناء للألعاب الرقمية، وما يصاحبه من عزلة اجتماعية، وضعف مهارات التواصل، وانتشار سلوكيات التنمر، والابتعاد عن القراءة والمعرفة.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن الألعاب الإلكترونية ليست شرًا مطلقًا، مشيرًا إلى وجود نماذج إيجابية تسهم في تنمية الذكاء والذاكرة، لكن استخدامها يجب أن يكون خاضعًا لإشراف الأسرة وضوابط واضحة.

ودعا فوزي إلى ضرورة تحديد أوقات استخدام الأجهزة الذكية، واختيار المحتوى المناسب للأطفال، ومنع استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم بساعتين، وعدم السماح باستخدامها داخل المدارس، مع تعزيز الحوار الأسري كأداة أساسية لحماية الأبناء من مخاطر العالم الرقمي.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ظاهرة الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| ما حكم من جامع زوجته في قضاء صيام رمضان وفدية ذلك؟.. حكم غسل الوجه دون الجفون عند الوضوء لوجود الكحل.. حكم نقل دورة مياه المسجد من خلفه لاتجاه القبلة

فضل ليلة النصف من شعبان وموعدها

فضل ليلة النصف من شعبان وموعدها.. الإفتاء توضح

فضل صيام الأيام البيض وموعدها

فضل صيام الأيام البيض وموعدها.. احرص على اغتنام ثوابها

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد