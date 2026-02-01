وزير الشئون النيابية: الإدمان الرقمي تحد وطني.. وأتحدث كأب قبل أن أكون وزيرًا

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن ظاهرة الإدمان الرقمي تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن القضية لم تعد مقتصرة على الإعلام أو التكنولوجيا، بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على النشء والشباب والأسرة المصرية.

وقال الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه عمل لمدة ثلاث سنوات أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما منحه خبرة مباشرة بطبيعة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي، موضحًا أن الإعلام لم يعد يقتصر على الشكل التقليدي المعروف، بل أصبح يشمل منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المدفوعة التي تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إبقاء المستخدم أطول فترة ممكنة أمام الشاشات

وأشار فوزي إلى أن هذه المنصات صُممت لإبقاء المستخدم أطول فترة ممكنة أمام الشاشات، وصولًا إلى مرحلة الإدمان، لافتًا إلى أن دراسات حديثة – من بينها دراسة صادرة عن مكتبة الإسكندرية – كشفت أن مصر تحتل مرتبة متقدمة عالميًا في معدلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزة دولًا كبرى وأخرى ذات كثافة سكانية عالية.

وأضاف أن مخاطر الألعاب الإلكترونية لم تعد أمرًا خافيًا، إذ تشمل ضعف التركيز، وإجهاد العين، وتراجع مستوى التحصيل الدراسي، إلى جانب مشكلات صحية مثل السمنة، فضلًا عن آثار نفسية وسلوكية تهدد تماسك الأسرة.

وفي لفتة إنسانية، شدد الوزير على أنه يتحدث في هذا الملف بصفته أبًا قبل أن يكون مسؤولًا حكوميًا، قائلًا إن كثيرًا من الأسر تعاني يوميًا من إدمان الأبناء للألعاب الرقمية، وما يصاحبه من عزلة اجتماعية، وضعف مهارات التواصل، وانتشار سلوكيات التنمر، والابتعاد عن القراءة والمعرفة.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن الألعاب الإلكترونية ليست شرًا مطلقًا، مشيرًا إلى وجود نماذج إيجابية تسهم في تنمية الذكاء والذاكرة، لكن استخدامها يجب أن يكون خاضعًا لإشراف الأسرة وضوابط واضحة.

ودعا فوزي إلى ضرورة تحديد أوقات استخدام الأجهزة الذكية، واختيار المحتوى المناسب للأطفال، ومنع استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم بساعتين، وعدم السماح باستخدامها داخل المدارس، مع تعزيز الحوار الأسري كأداة أساسية لحماية الأبناء من مخاطر العالم الرقمي.