الأعلى للإعلام: جارٍ التنسيق مع الاتصالات لحجب لعبة «روبلوكس» وموقعين يشجعان على «المساكنة»

أكد عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اتخاذ المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لحجب منصة روبلوكس، قائلا: الشركة المتحدة أنتجت العديد من المسلسلات الهامة التى تدعم الأسرة المصرية وتواجه عددا من الظواهر وآخرها المسلسل الناجح “لعبة وقلبت بجد” من خلال الوقائع.



كشف عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.

وأضاف عصام الأمير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية: أن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية.

وأشار قائلا: إنه سيتم حجبهما نهائيا لمخالفتهما للتقاليد المصرية، لاسيما وأن الموقعين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان عبر هذين الموقعين.