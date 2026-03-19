أمير الكويت وولي العهد السعودي يؤكدان هاتفيًا ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية بالمنطقة والعودة إلى الحوار

أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية بالمنطقة والعودة إلى الحوار والحلول الديبلوماسية.

وجدد الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - استنكارهما وإدانتهما الشديدين للهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي الكويتية والسعودية، والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، خلال الاتصال، للأمير محمد بن سلمان، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم عليه دوام الصحة والعافية.

كما اطمأن الجانبان خلال الاتصال على البلدين والشعبين، وذلك بعد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي الكويتية والسعودية.

كما شكر أمير دولة الكويت، ولي العهد السعودي على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين، مبادلاً إياه التهاني بهذه المناسبة السعيدة.