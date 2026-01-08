الإفتاء: لعبة الحوت الأزرق من الألعاب القاتلة التى يحرم المشاركة فيها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل المشاركة في لعبة «الحوت الأزرق» مجرد تسلية أم طريق محرم يهدد النفس ويستوجب المنع والتجريم؟

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: يحرم شرعا المشاركة في اللعبة المسماة بالحوت الأزرق.

وتابع خلال فيديو منشور عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك: لأنها من الألعاب القاتلة التي تُعود الأولاد على العنف وعلى ارتكاب الجريمة.

ونصح من استدرج للمشاركة في هذه أن يسارع بالخروج منها.

وتهيب دار الإفتاء المصرية بالجميع أن بمنع هذه اللعبة وغيرها من الألعاب التي تدعو إلى الفاحشة والجريمة ومنعها بكل الوسائل الممكنة.

حكم اللعب على فلوس



تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه:« نلعب بلايستيشن كرة قدم، ويدفع كل منا مبلغ بالتساوي، نشتري بيه مشروبات أو وجبة غذائية ونقسمها علينا، مع إعطاء المركز الأول والثاني أكثر من غيرهم بالتراضي، فما الحكم؟».



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية السابق، قائلًا: « يجوز ذلك، المهم ألا يكون اللعب على شرط دفع المال لئلا يتحول الأمر إلي قمار».



وأضاف: « الأفضل والأولى أن نجعل الأمر من باب التبرع والتطوع والهدية، فتكون للمركز الأول والثاني، سدًا للزريعة وشبهة القمار».



حكم ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك شبه اتفاق بين الفقهاء على أن ممارسة ألعاب الشطرنج والطاولة والكوتشينة والسيجة، محرَّمة إن كان فيها قمار، أو صاحبها محرم كشرب خمر أو سفور أو خلوة أو سباب، أو ترتب عليها ضياع واجب، أو ضرر أيا كان هذا الضرر.

وواصلت أنه ورد حكم بعض من هذه الألعاب كالنرد (الطاولة) والشطرنج، وحكم النرد المعروف بالطاولة في قول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى دم خنزير"، رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

وأكملت أن "الشطرنج" قال فيه النووى فمذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروى عن جماعة من التابعين.