طريق الموت.. لعبة الحوت الأزرق تخطف روح طالب إعدادية بالجيزة

تسببت لعبة الحوت الأزرق في إقدام طالب بالمرحلة الإعدادية على إنهاء حياته شنقا بعد مشاهدة فيديوهات اللعبة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بمصرع طالب شنقا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم عصام الشناوي رئيس مباحث المنيرة الغربية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إنهاء طالب 13 سنة في الصف الثاني الإعدادى حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش السقف بغرفته، بسبب مشاهدته العديد من الفيديوهات الخاصة بلعبة الحوت الأزرق، وتولت النيابة التحقيق.