قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 % حمزة عبدالكريم برشلوني.. فايق يكشف كواليس اجتماع الأهلي
محمود الليثي: أخوض أولى بطولاتي السينمائية في 2026
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية

عامر
عامر
ياسمين تيسير

ساهمت بطولة كأس الأمم الإفريقية في تسليط الضوء على عدد من المواهب الشابة داخل القارة السمراء. 

ولعل من  أبرز هؤلاء اللاعبين هو اللاعب السوداني الشاب " عامر عبدالله " ( 25 عامًا أحد ألمع نجوم منتخب السودان في البطولة، واسم برز بقوة رغم أنها المشاركة الأولى له قاريًا مع صقور الجديان وأول تجربة أفريقية في مسيرته.

وقدم عامر، أداءً لافتًا أكد به شخصيته القوية داخل الملعب كلاعب خط وسط متحرك ويمتاز بالسرعة والمهارة كما انه يجيد الربط بين الدفاع والهجوم.

ويلعب عامر  حاليًا في صفوف بريسبان ليونز الأسترالي وتبلغ القيمة التسويقيه له 100 ألف دولار، وأثبت عامر أن الأسماء الجديدة قادرة على صناعة الفارق.

السودان كاس الامم الافريقية منتخب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

ترشيحاتنا

نادي الزمالك

رغم الأزمة المالية.. تفاصيل تجديد عقد حارس منتخب مصر في الزمالك

الزمالك

الزمالك في اختبار قاسٍ.. 17 غيابا تضرب الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة

علي معلول وأفشة

حبيبي الغالي.. أفشة يوجّه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور له

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد