نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية

ساهمت بطولة كأس الأمم الإفريقية في تسليط الضوء على عدد من المواهب الشابة داخل القارة السمراء.

ولعل من أبرز هؤلاء اللاعبين هو اللاعب السوداني الشاب " عامر عبدالله " ( 25 عامًا أحد ألمع نجوم منتخب السودان في البطولة، واسم برز بقوة رغم أنها المشاركة الأولى له قاريًا مع صقور الجديان وأول تجربة أفريقية في مسيرته.

وقدم عامر، أداءً لافتًا أكد به شخصيته القوية داخل الملعب كلاعب خط وسط متحرك ويمتاز بالسرعة والمهارة كما انه يجيد الربط بين الدفاع والهجوم.

ويلعب عامر حاليًا في صفوف بريسبان ليونز الأسترالي وتبلغ القيمة التسويقيه له 100 ألف دولار، وأثبت عامر أن الأسماء الجديدة قادرة على صناعة الفارق.