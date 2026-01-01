الزمالك في اختبار قاسٍ.. 17 غيابا تضرب الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأبيض يواجه ظروفًا صعبة بسبب تزايد عدد الإصابات والإيقافات، مشيرًا إلى أن كثيرًا مما يُتداول حول أوضاع الفريق لا يعكس الحقيقة كاملة.

وأوضح مدير الكرة أن قائمة المصابين تضم 8 لاعبين دفعة واحدة، وهم: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، محمود جهاد، أحمد ربيع، عمرو ناصر، آدم كايد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، وبارون أوشينج، لافتًا إلى أن أغلبهم في المراحل الأخيرة من التأهيل تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، في حين توجد إصابات أخرى تحتاج لفترة علاج تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، من بينها إصابة محمود جهاد بتمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف أن الفريق يفتقد أيضًا عددًا كبيرًا من اللاعبين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، على رأسهم محمد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، ومحمد شحاتة مع منتخب مصر، إلى جانب سيف الجزيري مع منتخب تونس، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، والذي سيعود إلى القاهرة عقب حصوله على راحة.

وأشار إلى أن الغيابات تشمل كذلك إيقاف سيف جعفر بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب إيقاف داخلي لأحمد حمدي، ليصل إجمالي عدد الغائبين إلى 17 لاعبًا من قوام الفريق الأول.

وأكد عبد الناصر محمد أنه بعد احتساب ثلاثة حراس مرمى، يتبقى فقط 7 لاعبين من الفريق الأول، وهو عدد لا يسمح بتكوين فريق متكامل في جميع المراكز، نافيًا تمامًا ما تردد حول امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات.

وأوضح أن مجلس الإدارة، بالتنسيق مع جون إدوارد، قرر منح راحة للاعبين المتبقين حفاظًا على سلامتهم، رغم رغبتهم في المشاركة ببطولة كأس عاصمة مصر، على أن يشارك الزمالك في البطولة بفريق كامل من قطاع الناشئين مواليد 2005 حتى 2009.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الزمالك يتحملون المسؤولية ويقفون بجانب ناديهم رغم الظروف المالية الصعبة، مشددًا على أن الزمالك لن ينهار، وسيظل قويًا بجماهيره، وأن جميع الأزمات سيتم تجاوزها في النهاية.