ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه

شهدت الساعات الماضية تعثر النادي الأهلي في ملف تجديد عقد أحمد عبدالقادر خلال فترة الميركاتو الشتوي.



ووصل ملف تجديد عقد وبقاء أحمد عبد القادر في النادي الأهلي إلي طريق شبه مسدود بين الطرفين.



جاء ذلك بسبب الخلاف المالي على قيمة العقد حيث يرغب النادي الأهلي في سداد 17 مليون جنية راتب سنوي نظيره التجديد للاعب.



بينما يرغب أحمد عبدالقادر في الحصول على 30 مليون جنيه راتبا بشكل سنوي من أجل التجديد والبقاء فى صفوف النادي الأهلي.



فى غضون ذلك قررت إدارة نادي الزمالك التراجع عن الدخول فى مفاوضات مع أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي لضمه في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.



قرار إدارة نادي الزمالك يأتي بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها القلعة البيضاء في الوقت الراهن وتأخر مستحقات اللاعبين وتعرض النادي لشكاوى عديدة من جانب لاعبين ومدربين سابقين.



ويلتقي فريق الزمالك بالناشئين مع نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.