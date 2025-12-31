ريهام حجاج لصدى البلد: أتمنى السعادة والنجاح وأحتفل بالعام الجديد مع أهلي

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن أمنياتها للعام الجديد 2026، مؤكدة أن الصحة والسعادة تأتيان على رأس أولوياتها، إلى جانب تواجد أسرتها دائمًا معها وبخير.

وقالت ريهام حجاج في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري:

«بتمنى في 2026 الصحة والسعادة، وأهلي دايمًا معايا وبخير، والنجاح في الأعمال الجديدة، وأحتفل بكل ده مع أهلي».

وأضافت ريهام أنها متفائلة بالفترة المقبلة، وتسعى لتقديم أعمال فنية جديدة ومميزة تنال إعجاب الجمهور، مؤكدة أن دعم أسرتها يمثل لها الدافع الأكبر للاستمرار والنجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسّد ريهام حجاج ، خلال أحداث المسلسل شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.



ويعد مسلسل «توابع» التعاون الثاني على التوالي الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد نجاحهم معًا في مسلسل «أثينا» الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وحقق تفاعلًا جماهيريًا لافتًا.