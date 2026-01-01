السماء تتكلم مصري.. وأكثر من 1000 درون تكتب بداية سنة جديدة باسم البنك الأهلي المصري

أضاء البنك الأهلي المصري سماء القاهرة بفاعلية درون شو ضخمة ضمت أكثر من 1000 طائرة درون، احتفالًا ببدء العام الجديد ومشاركةً لكل المصريين في لحظة استثنائية تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والفرحة، في مشهد غير مسبوق تشهده مصر للمرة الأولى.

تحولت سماء العاصمة إلى لوحة حية من الضوء والحركة، حيث رسمت طائرات الدرون مشاهد بصرية مبهرة عكست روح البدايات الجديدة، ورسائل التفاؤل، والانتماء، والفخر، في عرض أبهر الآلاف من المواطنين الذين تابعوا الحدث من مختلف أنحاء القاهرة.

هذا الحدث يُعد الأكبر من نوعه في مصر، ويعكس حرص البنك الأهلي المصري على تقديم تجارب مبتكرة وغير تقليدية، تواكب التطور العالمي وتؤكد مكانته كمؤسسة وطنية قريبة من الناس، تشاركهم لحظاتهم المهمة وتحتفل معهم بالمستقبل.

فاعلية الدرون شو لم تكن مجرد احتفال بقدوم عام جديد، بل كانت رسالة واضحة بأن التطوير والابتكار جزء أصيل من رؤية البنك، وأن الاحتفال بالمصريين ومعهم هو نهج مستمر، يتجدد مع كل عام جديد.

ليلة استثنائية كتبت فصلًا جديدًا في سجل الفعاليات الكبرى في مصر، وبداية عام رُسمت في السماء، لتبقى في الذاكرة طويلاً.