«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك

علّق الإعلامي إسلام صادق على أزمة المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، واصفًا الأمر بسخرية من خلال طرح مواصفات خاصة للمدير الفني المنتظر.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «الزمالك يبحث عن مدير فني، شروط العمل كالتالي:

1- أن يقبل بالتدخلات في التشكيل والتغييرات.

2- يغيّر كلامه مع اللاعبين وفقًا لتعليمات المدير الرياضي.

3- الدفع بالصفقات الفاشلة وإبعاد القدامى».

وتابع: «عندما يفشل، سيصدر جون إدوارد بيانًا جديدًا يؤكد فيه أن السبب الرئيسي هو الأزمة المالية. من يرى في نفسه القدرة، يتقدم بسيرته الذاتية أمام مكتب النادي بميت عقبة!».

ويعيش نادي الزمالك واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا في السنوات الأخيرة وسط مشهد معقد تتداخل فيه الأزمات الفنية مع الصراعات الإدارية والضغوط المالية، ليبقى مستقبل الفريق الأول معلقًا على مجموعة من الملفات الشائكة التي لم تحسم حتى الآن.

هوية المدرب الجديد.. حل مؤقت أم بداية جديدة؟

يبقى ملف المدير الفني الجديد هو العنوان الأبرز داخل الزمالك، في ظل استمرار سياسة تغيير المدربين دون الوصول إلى استقرار حقيقي.

تثير حالة التردد في حسم الاسم الجديد علامات استفهام حول الرؤية الفنيةوخاصة مع تجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة ما يطرح تساؤلا: هل يبحث الزمالك عن مشروع طويل الأمد أم مجرد مسكن مؤقت للأزمة؟

جون إدوارد.. الحاكم بأمره أم ضحية الصراع؟

في قلب المشهد يبرز اسم جون إدوارد الذي بات ينظر إليه داخل أروقة النادي باعتباره صاحب القرار الأقوى في ملف الكرة وسط جدل واسع حول استمراره في هذا الدور.