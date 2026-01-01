نائب وزير الإسكان يتفقد مصنعاً لمنتجات تحلية مياه البحر في دمياط

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصنعا لإحدى الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بمحافظة دمياط، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية، والاطلاع على إمكانيات التصنيع المحلي في مجال تكنولوجيات تحلية مياه البحر.



وخلال الجولة، شاهد نائب وزير الإسكان، خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، واطّلع على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم (Ultra Filtration)، إلى جانب منتجات أغلفة الفلاتر، والتي تُستخدم على نطاق واسع في محطات معالجة وتحلية المياه، لما تتميز به من كفاءة عالية وقدرة على تحمل الضغوط وظروف التشغيل المختلفة.



كما استمع الدكتور سيد إسماعيل، إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركة حول الطاقة الإنتاجية للمصنع، ونوعية المنتجات، ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية، وتوظيفها في مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها الدولة، سواء الحالية أو المستقبلية.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم المكون المحلي، وتشجيع المصانع الوطنية القادرة على تقديم منتجات بجودة تنافسية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، وبما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية بكفاءة واستدامة.