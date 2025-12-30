جولة ميدانية مكثفة لمتابعة مشروعات الإسكان والكمبوندات بالعلمين الجديدة .. صور

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك في إطار جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال وموقف التنفيذ بمشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وكان يرافقه خلال الجولة كل من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، والدكتور مهندس مصطفى النجدي، والمهندس عصام الشيخ، والمهندس عبد العزيز سليمان والمهندس محمد عبد الناصر نواب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز، إلى جانب المهندس صالح محمد، والمهندس محمد جابر، والمهندس حسن سيد مديري التنفيذ، والاستاذ أحمد عبد الناصر نائب مدير الأمن، فضلًا عن استشاري المشروعات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح رئيس الجهاز أن نائب رئيس الهيئة استهل جولته بتفقد الكمبوند السكني “مزارين”، المقام على مساحة 700 فدان، حيث شملت الجولة متابعة سير الأعمال بزونات 1 و2، بالإضافة إلى زون AP17 وزون AP17s.

وخلال الجولة، شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على الاهتمام بنظافة الموقع العام، وإزالة المخلفات والتشوينات فورًا، واستكمال أعمال الأرصفة، وتكامل عناصر الموقع العام، ومراجعة أعمال الزراعات بالأحواض، مع زراعة أشجار ذات طابع جمالي أفضل، وتكثيف العمالة بالمواقع.

كما أكد على سرعة الانتهاء من أعمال المصاعد، واستكمال أعمال التوريدات والتركيبات الناقصة، والانتهاء من أعمال اللاندسكيب والهاردسكيب، وأعمال الخرسانات المطبوعة، وحمامات السباحة، مشددًا على الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد وانه أمر غير قابل لأي تأخير.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب التنفيذ بلغت:

زون 1 و2: 70%

زون AP17: 75%

زون AP17s: 69%

وأضاف رئيس الجهاز أن نائب رئيس الهيئة استكمل جولته بتفقد زونات التسليم بمنطقة “سكن لكل المصريين”، حيث شدد على الاهتمام بنظافة الموقع العام، وتخطيط الطرق والميادين، ومراجعة جودة التشطيبات الداخلية، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في أفضل صورة وبما يحقق أعلى معدلات الرضا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بزونات التسليم بمنطقة سكن لكل المصريين بلغت 99%، مؤكدًا حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على استكمال الأعمال النهائية وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالتوقيتات المحددة للتسليم.

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مشروعاتها، لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في إطار خطة الجمهورية الجديدة