رئيس العاشر من رمضان يتفقد المناطق الصناعية ويوجه بسرعة رفع كفاءة البنية التحتية | صور

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية موسعة بعدد من المناطق الصناعية بالمدينة، شملت مناطق A1 وA1′ وA2 وA3′ وA3.





وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية بها.

وتفقد رئيس الجهاز خلال الجولة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والرتش الناتج عن أعمال رفع الكفاءة، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة داخل المناطق الصناعية.



ووجّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد وجودة التنفيذ المطلوبة، والتأكيد على نهو جميع الملاحظات التي تم رصدها بكافة المواقع، فضلًا عن تكثيف العمالة والمعدات بمناطق العمل المختلفة لضمان تحقيق المستهدف في أسرع وقت ممكن.



كما شملت الجولة متابعة أعمال تطوير المداخل والمحاور الجديدة، وعلى رأسها الطريق الموازي لطريق مصر – الإسماعيلية، والذي يمثل محورًا مروريًا هامًا يخدم المناطق الصناعية، ويسهم في تسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية ودعم النشاط الصناعي بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز مدينة العاشر من رمضان يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المناطق الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشددًا على استمرار الجولات والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق بيئة صناعية متكاملة تواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.