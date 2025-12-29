قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس العاشر من رمضان يتفقد التمرد واللوتس ويوجه بإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات

آية الجارحي

واصل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولاته الميدانية بعدد من أحياء المدينة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشملت الجولة تفقد الحي الثاني عشر (الزمرد ﴾والحي السادس عشر(اللوتس) 
، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال النظافة والزراعة والطرق، ورصد الملاحظات على أرض الواقع بما يسهم في سرعة التعامل معها.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الجهاز بتكثيف أعمال النظافة العامة، وغسل الأرصفة، والالتزام بوضع صناديق القمامة في أماكنها المخصصة وعدم إعاقتها لحركة المرور، إلى جانب متابعة أداء شركات النظافة ،ومحاسبة المقصر منها.

كما وجّه بإزالة الإشغالات المخالفة، خاصة ما يتعلق بعدم التزام بعض الأكشاك بالمساحات المقررة لها، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار المخالفات، حفاظًا على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وفي السياق ذاته، تم التنبيه على منع استغلال أماكن انتظار السيارات بغير وجه حق، والتعامل الحاسم مع أي مظاهر لفرض الإتاوات أو تأجير الجراجات العامة بالمخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة الأدوات المستخدمة في ذلك.

كما شدد رئيس الجهاز على أهمية طرح سوق الحي الثاني عشر(الزمرد) للاستغلال بنظام قانوني منظم، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة، ويمنع أي استخدامات عشوائية أو غير حضارية.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، لما لها من دور أساسي في تحسين البيئة العامة وجودة الحياة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لأداء الشركات المنفذة لأعمال النظافة والزراعة والطرق.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لأعمال الرقابة والمتابعة الميدانية، لضمان بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بمدينة العاشر من رمضان وسكانها.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة شاملة ينفذها جهاز تنمية المدينة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المشهد الجمالي بكافة الأحياء، دعمًا لرؤية الدولة في إنشاء مدن جديدة مستدامة ومتكاملة الخدمات.

حدائق العاشر العاشر من رمضان الزمرد اللوتس المدن الجديدة

