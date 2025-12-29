قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
اقتصاد

وزير الإسكان يلتقى عددآ من الأهالي حاجزي قطع أراض بمدينة بدر ويستمع إلى مطالبهم..صور

آية الجارحي

عقب جولته بمدينة حدائق العاصمة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بدر، حيث تفقد سير العمل بوحدات زهرة العاصمة، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة.

 يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.


وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمواقع 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 202 عمارة و متبقى 93 من المقرر الانتهاء من تنفيذها قريباً.


وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال الرصف والطرق الجارية داخل الموقع ونسب التنفيذ الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، موجهاً بضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت والتنفيذ بأعلى معايير الجودة وتحقيق الإنسيابية المرورية داخل المشروع.


وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحى الأول وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جودة الأعمال الجارية على أرض الواقع في إطار خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.
وطالب وزير الإسكان، بعدم التأخير في التنفيذ والمتابعة الميدانية بشكل مستمر لأعمال الصيانة والتطوير للمسطحات الخضراء والأرصفة والزراعات والإنارة، بما يحقق سيولة مرورية حقيقية ويحافظ على سلامة المواطنين.


وخلال الجولة التقى الوزير عددآ من الأهالي حاجزي قطع أراضي بمدينة بدر حيث استمع إلى مطالبهم بشأن بعض أعمال المرافق، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالمتابعة الدورية لمشروعات المرافق بقطع الاراضي وإعداد تقارير بموقف الأعمال للعرض عليه شخصياً.

حدائق العاصمة الإسكان المجتمعات العمرانية زهرة العاصمة بدر

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

جانب من إجراءات عملية الصرف

صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء

الراهبات

مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

محمد الاتربى

ما لا تعرفه عن لجنة «الألكو»..تفاصيل

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

