رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد عمارات سكن لكل المصريين ..صور

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية يرافقه النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، إلى جانب مسؤولي الشركات المنفذة.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الإجتماعي، ضمن مواقع عمل مشروع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة بالاعلان الرابع عشر بحي الأمل.

وذلك في ضوء توجيهات السيد المهندس شريف والشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي وخطط التسليم المستهدفة لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين".

وأوضح رئيس الجهاز، أن استمرار تلك الجولات الميدانية من أجل تسريع وتيرة الإنجاز بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، حيث تضمنت جولته، متابعة دقيقة لنسب الإنجاز الفعلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ومقارنتها بالجدول الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بوتيرة متسارعة.

وتركزت جولته، بمتابعة أعمال المرافق المختلفة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال رصف الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، فضلًا عن تنسيق الموقع العام، وذلك في إطار متابعة دقيقة وشاملة لمختلف عناصر البنية التحتية.

وخلال جولته، جرى الوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز المحققة على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود وبذل أقصى الطاقات لتسريع وتيرة التنفيذ، واستكمال الأعمال وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للجهاز، بما يضمن الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة.

وحث رئيس الجهاز الفِرَق التنفيذية والمقاولين على تكثيف الجهود ومواصلة العمل بنفس الحِرَفية والانضباط، لضمان الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات للحاجزين بأعلى مستوى.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس أحمد العربي، علي كافة الشركات المنفذة بالأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.