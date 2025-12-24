قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة بالأسواق والمحلات التجارية بحدائق العاصمة.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
آية الجارحي

قاد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية موسعة امتدت للمساء، لتفقد الحالة العامة بعدد من المناطق والشوارع الحيوية بالمدينة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية.

وذلك للاطمئنان على توافر السلع وجودتها ومدى صلاحيتها والالتزام بالأسعار، وتفقد مخبز العيش السياحي للوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز وفقا للشروط والمعايير المعتمدة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية على مستوى كافة الأعمال بجميع أجهزة المدن للوقوف على حالة المشروعات التنموية ومتابعة أعمال المرافق والصيانة والانارة والنظافة ورصد أي مخالفات.

وشدد  على جميع المحال التجارية، الالتزام بالمساحات المحددة لهم، وإزالة أي إشغالات أو تعديات محيطة بها، مع رصد المخالفات أولًا بأول، كما وجه بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الأسواق، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

كما تجول رئيس الجهاز بعدد من الشوارع الداخلية بالمناطق المختلفة ضمن حي الزهور، تفقد خلالها حالة النظافة موجها بإزالة القمامة أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات ومناشدة أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام المحال، للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وحماية للصحة العامة للمواطنين، كما شدد على التصدى لأى إشغالات أو التعدى على حرم الطريق والأرصفة لأنها حق للمواطنين، وتعمل على تيسير حركة المارة.

وتابع حالة إنارة أعمدة الكهرباء بالشوارع الرئيسية والجانبية وبين العمارات للتأكد من عدم وجود مشاكل في الكهرباء، وخلال جولته، وجّه رئيس الجهاز إدارة الكهرباء بالتزام الشركات بعمل خطة لرفع كفاءة الاعمدة والحرص الشديد على وجود أغطية فتحات التوصيلات بالأعمدة حرصا على سلامة المواطنين وسرعة استجابة تصليح الأعطال، مع ضرورة الالتزام بترشيد الاستهلاك طبقا لخطة الوزارة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتي تتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك. 

وأشار المهندس أحمد العربي، إلي أن جهاز المدينة حريص كل الحرص بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لجميع مرافق المدينة ليلاً ونهارًا لتوفير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلي المتابعة الجيدة لجميع اعمال النظافة والصيانة وتطوير الطرق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمناطق الحيوية، ومتابعة شكاوى السكان بالمدينة وعدم التهاون في أي نوع من أنواع المخالفات والتصدي لها فوراً، وذلك لمنع وجود أي مظاهر عشوائية تضر بالمظهر الحضاري للمدينة.

حدائق العاصمة توافر السلع ضبط الاسوق إزالة الاشتغالات

