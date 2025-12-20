قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

حدائق العاصمة تعلن عن إطلاق تطبيق الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين

آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتطبيق كافة سبل وسائل التواصل واصول الربط والتفاعل بين المواطنين والإدارات التنفيذية بأجهزة المدن من خلال وسائل التواصل الحديثة لمدن الجيل الرابع. 

أكد المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، حرصه الدائم علي ضرورة مد قنوات التواصل بين المواطن والإدارات التنفيذية وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول فورية وجذرية لها.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة عن إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بمختلف قطاعات العمل، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع أي شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور. 

وأوضح  آلية العمل بالتطبيق الإلكتروني، حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق الخاص، ومن ثم يتم التسجيل علي التطبيق يلي ذلك الدخول واختيار القسم الخاص بالشكوى، ويتم رفع الشكوي ببعض البيانات المطلوبة وإرفاق صورة ان وجدت، بعد ذلك يتم تحويل الشكوي للمختص فورًا بشكل تلقائي من خلال التطبيق والتعامل عليها من قبل فريق العمل بجهاز المدينة، ثم يتم بعدها توضيح حالة المعاملة أو الشكوي للمواطن (جاري التعامل عليها - تم نهوها) وفي حالة تم الإنتهاء من حلها، يتم إرسال إشعار للمواطن مقدم الشكوي بالحل ومدعم بصورة بعد حل الشكوي.  

ودعا  المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بقاطني مدينة حدائق العاصمة، والذي يمكن تحميله من خلال الرابط التالي:

• iOS

https://apps.apple.com/eg/app/capital-gardens/id6756281573

————————

• Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.softwareEvolution.capital_gardens

وأكد المهندس أحمد العربي، على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري، وايضاً يمكن للمواطن ان يتابع خطوات حل مشكلته ومتابعتها وعلي ان يتم إرسال إشعار للمواطن فور الانتهاء من حل المشكلة، كما أن جهاز المدينة يعمل بشكل متواصل على تحسين آليات التعامل مع الشكاوى والمطالب لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

