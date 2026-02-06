قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مدفيديف: أوروبا ستدفع الثمن بما تبقى من سيادتها وجرينلاند البداية

محمود نوفل

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن  أوروبا - التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الأمريكي - ستدفع الثمن بما تبقى من سيادتها، وجرينلاند ليست سوى البداية.

وقال مدفيديف في تصريحات له: لقد أدخل الاتحاد الأوروبي نفسه في أزمة هيكلية حيث أصبح الغاز الروسي أقل وفرة بينما ترتفع الأسعار.

وأضاف مدفيديف: لائحة الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد الغاز الروسي والتي تبدأ اعتبارا من العام 2027 حمقاء.

وتابع مدفيديف: الأوروبيون يضطرون الآن إلى ارتداء ثلاث طبقات من الملابس في المنزل بسبب البرد ويحرصون على توفير المال في كل شيء.

وزاد مدفيديف: وفقا للتقديرات، وبعد حظر استيراد الغاز من روسيا اعتبارا من 2027، سيخسر الاتحاد الأوروبي نحو 17% من وارداته الحالية.

وأكمل مدفيديف: الاتحاد الأوروبي الذي رفض استيراد الغاز الروسي لا يدرك حجم الفخ الرهيب الذي وقع فيه.

وأردف : واشنطن ستظل ثابتة في دورها كمنقذ للطاقة للاتحاد الأوروبي لكن المخاطر المترتبة على مساعدتها ستكون أكبر من مجرد المال.

وختم مدفيديف: أعتقد أن فرص هنغاريا للطعن في قرار حظر إمدادات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي ضئيلة. ويحاول السياسيون الأوربيون تدمير نتائج حوار الطاقة واسع النطاق الذي بدأ سبعينيات القرن الماضي.

