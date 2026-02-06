أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن أوروبا - التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الأمريكي - ستدفع الثمن بما تبقى من سيادتها، وجرينلاند ليست سوى البداية.

وقال مدفيديف في تصريحات له: لقد أدخل الاتحاد الأوروبي نفسه في أزمة هيكلية حيث أصبح الغاز الروسي أقل وفرة بينما ترتفع الأسعار.

وأضاف مدفيديف: لائحة الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد الغاز الروسي والتي تبدأ اعتبارا من العام 2027 حمقاء.

وتابع مدفيديف: الأوروبيون يضطرون الآن إلى ارتداء ثلاث طبقات من الملابس في المنزل بسبب البرد ويحرصون على توفير المال في كل شيء.

وزاد مدفيديف: وفقا للتقديرات، وبعد حظر استيراد الغاز من روسيا اعتبارا من 2027، سيخسر الاتحاد الأوروبي نحو 17% من وارداته الحالية.

وأكمل مدفيديف: الاتحاد الأوروبي الذي رفض استيراد الغاز الروسي لا يدرك حجم الفخ الرهيب الذي وقع فيه.

وأردف : واشنطن ستظل ثابتة في دورها كمنقذ للطاقة للاتحاد الأوروبي لكن المخاطر المترتبة على مساعدتها ستكون أكبر من مجرد المال.

وختم مدفيديف: أعتقد أن فرص هنغاريا للطعن في قرار حظر إمدادات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي ضئيلة. ويحاول السياسيون الأوربيون تدمير نتائج حوار الطاقة واسع النطاق الذي بدأ سبعينيات القرن الماضي.