قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

صورة الحادث
صورة الحادث
الغربية أحمد علي

شهدت مركز ومدينة  السنطة بمحافظة الغربية حادثاً مأساوياً، أسفر عن وفاة سيدة مسنة بعد تعرضها لحادث دهس من سيارة نصف نقل أثناء سيرها بجانب الطريق ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت أسبوعاً كاملاً قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيدة مسنة بدائرة مركز السنطة.


وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى السنطة العام، وذلك في يوم 25 يناير 2026، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها وإيداعها العناية المركزة نظراً لخطورة حالتها الصحية.

دهس السيدة 


وبسؤال أسرتها، أكد نجلها «الرفاعي رجب»، أن والدته

كانت قد فازت بقرعة الحج هذا العام وكانت في طريقها لإنهاء الإجراءات الخاصة بسفرها قبل أن تتعرض للحادث الذي أنهى حلمها في أداء مناسك الحج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر  المحضر رقم 1951 لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية وفاة سيدة دهسا سيارة نقل السنطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

كريم بنزيما

الهلال يتقدم على الأخدود بهدف بنزيما في الشوط الأول

جنابري

جنابري يجدد عقده مع بايرن ميونخ

لاعب الكيك بوكسينج التونسي لؤي ميلاد

لؤي ميلاد يستعد لبطولة أفريقيا للكيك بوكسينج 2026

بالصور

تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل
الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

نينا مغربي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة تجمع بين الجرأة والرقي

نينا مغربي
نينا مغربي
نينا مغربي

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد