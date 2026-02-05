مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

شهدت مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية حادثاً مأساوياً، أسفر عن وفاة سيدة مسنة بعد تعرضها لحادث دهس من سيارة نصف نقل أثناء سيرها بجانب الطريق ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت أسبوعاً كاملاً قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيدة مسنة بدائرة مركز السنطة.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مستشفى السنطة العام، وذلك في يوم 25 يناير 2026، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها وإيداعها العناية المركزة نظراً لخطورة حالتها الصحية.

دهس السيدة



وبسؤال أسرتها، أكد نجلها «الرفاعي رجب»، أن والدته

كانت قد فازت بقرعة الحج هذا العام وكانت في طريقها لإنهاء الإجراءات الخاصة بسفرها قبل أن تتعرض للحادث الذي أنهى حلمها في أداء مناسك الحج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر رقم 1951 لسنة 2026، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .