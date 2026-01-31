قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور

مصانع غزل المحلة
مصانع غزل المحلة
علياء فوزى

 أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة للوزارة، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومتابعة الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من المشروع.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أربعة مصانع جديدة داخل شركة غزل المحلة، يكتمل بها تطوير الشركة، إلى جانب مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله في سبتمبر الماضي، بما يمثل محورًا رئيسيًا ضمن منظومة التحديث الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر.

وشملت الجولة متابعة تجارب التشغيل بمجمع النسيج المقام على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نول نسيج، ومصنع تحضيرات النسيج (2) المقام على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة تحضيرات، إلى جانب تفقد التجهيزات النهائية بمجمع الصباغة المقام على مساحة 36.8 ألف متر مربع ويضم 125 ماكينة تجهيز، بالإضافة إلى مصنع غزل (6) المقام على مساحة 17.7 ألف متر مربع ويضم 52.2 ألف مردن غزل. كما شملت الجولة مراجعة أعمال الانتهاء من شبكات المرافق والبنية التحتية والمباني الخدمية، بما يضمن تكامل المنظومة الصناعية وتحقيق أعلى كفاءة في التشغيل والإنتاج. 

كما تفقد وزير قطاع الأعمال العام عددًا من المصانع القديمة بالشركة، والتي شهدت أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة، بما يحقق التكامل بينها وبين المصانع الجديدة، ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة، ويحسن بيئة العمل، ويرفع كفاءة التشغيل، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات. 

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تمثل قلعة صناعية وطنية عريقة، وأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير بالشركة تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية الكبرى لغزل المحلة في هذه الصناعة الحيوية. وأوضح أن الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث شركة غزل المحلة، حيث يكتمل بذلك تطوير الشركة، بما يحقق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة، ويعزز مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، من خلال بناء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة. 

إعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية

كما أكد أن المشروع يُعد نموذجًا وطنيًا لإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وصناعاته، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، واستعادة ريادتها العالمية في هذه الصناعة العريقة.

وزير قطاع الأعمال العام المشروع لتطوير صناعة الغزل والنسيج غزل المحلة مشروعات المصانع القديمة

