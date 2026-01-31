قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يناقشان تسريع مشروعات التعاون واستثمار الأصول

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارته الميدانية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بلقاء اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في إطار متابعة ملفات العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية الدورية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتجهيزات النهائية لإنجاز المرحلة الثانية من المشروع، والتي يكتمل بها أيضًا تنفيذ مشروعات تطوير شركة غزل المحلة، بما يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها.

زيارة وزيرة قطاع الأعمال 

وشهد اللقاء استعراض موقف عدد من المشروعات الأخرى التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام داخل نطاق محافظة الغربية، والتي تشمل ،التوسعات الصناعية، مشروعات تجارية وإدارية وفندقية وتعليمية، وذلك من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية متكاملة.

تحقيق عوائد اقتصادية 

وأكد الجانبان أهمية هذه المشروعات في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الغربية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

ومن جانبه اكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن ما تشهده شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تطوير متواصل يمثل سلسلة متجددة من الإنجازات تتقدم خطوة بعد أخرى مع كل زيارة  جديده، بما يعكس إرادة جادة لإعادة إحياء واحدة من أهم قلاع الصناعة المصرية واستعادة دورها التاريخي كرمز للفخر الوطني وريادة الإنتاج، معرباً عن اعتزازه بتاريخ الشركة العريق وما تمثله لأبناء المحلة، ومؤكداً أن أعمال التطوير تحظى بدعم كامل من الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قوة وتنافسية الصناعة الوطنية.

ووجّه المحافظ الشكر للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على متابعته المستمرة لمراحل التطوير، موضحاً أن ما يتحقق يتم بتنسيق وتكامل كامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، وصولاً إلى إعادة المحلة الكبرى إلى سابق عهدها عاصمةً لصناعة الغزل والنسيج ومركزاً صناعياً رائداً.

اخبار محافظة الغربية زيارة وزير قطاع الأعمال شركة غزل المحلة تعظيم الإنتاج

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

صورة أرشيفية

ضبط 3 طلاب بالشرقية لإدارتهم صفحة تنشر أخبار وفيات مشاهير غير حقيقية

حريق بإحدى القرى السياحية

حريق ضخم يلتهم شالية ومتجر بإحدى القرى السياحية في مطروح

صورة ارشيفية

خروج 9 مصابين من مستشفى القصير عقب حادث تصادم بطريق القصير–قفط

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

