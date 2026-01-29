قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تفاصيل صادمة بسبب الميراث.. القصة الكاملة للقبض على الابن العاق بالتعدي على والدته في الغربية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما بتجديد حبس الشاب الابن العاق  المتهم بالاعتداء بالضرب علي أمه طمعا في الميراث 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الأم الضحية.

 

تفاصيل التحقيقات 

وكانت نيابة  بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية قررت في وقت سابق حبس المتهم بالتعدي على والدته بقرية نفيا بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

اعتداء علي أمه بالضرب 

وتعود أحداث الواقعة حينما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعدي شخص بالضرب على سيدة خلال جلوسها أمام أحد المنازل، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة.

 

طمعا في الميراث 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، تقدمت السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا، ببلاغ تتهم فيه نجلها، مزارع ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب أمام منزل إقامتهما، على خلفية خلافات أسرية حول الميراث.

 

سقوط الابن العاق 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في التعدي بإرشاده.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية الابن العاق حبس اعتداء على أمه طمعا ميراث طنطا

