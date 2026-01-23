القصاص لفقد عينه ..جنايات طنطا تقضي بالسجن 10 سنوات للكوارشي لتسببه في عاهة مستديمة لشاب بقطور

أصدرت جنايات طنطا بالدائرة الثامنة حكما قضائيا بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 10 سنوات على المتهم "أ. س" المعروف بلقب كوارشي عقب ثبوت اعتدائه على شاب بالضرب، مما أدى إلي إحداث عاهة مستديمة كُشف عنها بنسبة 35٪ لدى المجني عليه بالعين اليسري.

تفاصيل الواقعة

كما جاء تقرير الطب الشرعي لحالة الشاب مصطفي حمادة مرسي، بوجود عاهة مستديمة بنسبة35٪ بفقد الأبصار بالعين اليسري بعد وقوع الحادث والتعدي علية من قبل المتهم وشهرتة كوارشي .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع مشاجرة في إحدى قرى مدينة طنطا وذلك إثر إطلاق أحد الأشخاص ألفاظًا مسيئة تجاه أحد المارة أمام مجموعة من السيدات. وقد أسفرت هذه المشاجرة عن قيام أحد الطرفين بتوجيه عدة لكمات للآخر في الوجه، مما تسبب في إصابته بفقدان إحدى عيناه .

تحرك امني عاجل



كما أسفرت المشاجرة عن فقد شاب أحد عينية نتيجة تعدي أخر علية بالضرب .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ،وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الاوليه ، أن الشخص المصاب يدعي "مصطفي.حمادة.مرسي" في العقد الثاني من عمرة ،من عزبة الفار كفر أبو جندي والمتهم يدعي "ا.س.م" وشهرته كوارشي في العقد الرابع من عمره ،واتضح من خلال التحريات نشوب مشادة بين الطرفين نتيجة قيام المتهم بإهانة أحد المارة بألفاظ نابيه.

تحقيقات عاجلة

كما طلب المجني عليه من المتهم التوقف عن استخدام هذه الألفاظ احترامًا لوجود سيدات في المكان أو أن ينزلهم من السيارة، أوقف المتهم السيارة جانبًا. ومن ثم، أخرج المتهم سلاحًا أبيض مطواة بغرض الاعتداء على المجني عليه، إلا أن الأخير تمكن من الإمساك بيده. عندها، قام المتهم بتوجيه عدة ضربات بيده الأخرى إلى وجه المجني عليه وعينه، مما أسفر عن فقدان الشاب المجني عليه لأحد عيناه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.