سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
ترقية 12 أستاذا و24 أستاذا مساعدا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على ترقية 12 أستاذا و24 أستاذا مساعدا من أعضاء هيئة التدريس.

وشملت الموافقات منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبد الغفار سعيد عبد الرحمن داود، ومحمد حسن كامل أبو زيد، وهبه محمد شفيق سعيد، ورانيا صبحى محمد أبو خضره، ريمون سمير عزيز اسطفانوس، وأمنية صفوت عبد العزيز الديب، ورويدا رأفت إبراهيم يوسف، بكلية الطب، وكريم سامى السعيد على، بكلية العلوم، وطارق عبد الحميد أحمد طه، بكلية التجارة، ومحمد أحمد عبد الحميد السيد بكلية الصيدلة، وحسام عبد الواحد عبد الغنى صالح، بكلية الهندسة، ومهند محمد منير إبراهيم أبو حمر بكلية علوم الرياضة.

كمال شملت منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نهلة أنس بشير ناصف، ووائل فتحى بدوى أبو سنه، ومحمد أحمد شلبى الغزيرى، وأحمد سمير رياض هلال، ورؤيه محمود محمود أبو النصر جاد الله، وسوزان السيد أبو النصر أمامو، والشيماء مجدى محمد فؤاد عماد، ولينة طارق مصطفى حبلص، ورضوى ربيع عطيه إسماعيل، وباسم حمدى عبد الحميد فوده، والشيماء محمود محمد المنسى، بكلية الطب، والدكتور مها مصطفى عبد المجيد مصطفى مسعود بكلية العلوم، وآيه حسين السيد أبو جبل، وريموند السعيد محمد لبده بكلية التجارة، وإيناس يوسف عثمان عبد الله بكلية الصيدلة، ومى بدر الدين عبد العزيز هلال، وعبير عاطف يونس محمود، بكلية طب الأسنان، ومحمد إبراهيم محمد عمرو، والدكتور نانسى أحمد عبد المجيد الشاعر، وابراهيم سعد أحمد الديب، وهيثم محمد عبد السميع سند بكلية الهندسة، وغادة عرفه عبد القادر الغريبى بكلية علوم الرياضة، وبسنت محمد شكرى محمد، ودينا شمس الدين على إبراهيم يوسف بكلية الآداب.

كما وافق مجلس جامعة طنطا على منح 55 درجة دكتوراة، درجة 101 ماجستير، 71 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

