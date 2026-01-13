ترقية 12 أستاذا و24 أستاذا مساعدا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على ترقية 12 أستاذا و24 أستاذا مساعدا من أعضاء هيئة التدريس.

وشملت الموافقات منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبد الغفار سعيد عبد الرحمن داود، ومحمد حسن كامل أبو زيد، وهبه محمد شفيق سعيد، ورانيا صبحى محمد أبو خضره، ريمون سمير عزيز اسطفانوس، وأمنية صفوت عبد العزيز الديب، ورويدا رأفت إبراهيم يوسف، بكلية الطب، وكريم سامى السعيد على، بكلية العلوم، وطارق عبد الحميد أحمد طه، بكلية التجارة، ومحمد أحمد عبد الحميد السيد بكلية الصيدلة، وحسام عبد الواحد عبد الغنى صالح، بكلية الهندسة، ومهند محمد منير إبراهيم أبو حمر بكلية علوم الرياضة.

توجيهات جامعة طنطا

كمال شملت منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نهلة أنس بشير ناصف، ووائل فتحى بدوى أبو سنه، ومحمد أحمد شلبى الغزيرى، وأحمد سمير رياض هلال، ورؤيه محمود محمود أبو النصر جاد الله، وسوزان السيد أبو النصر أمامو، والشيماء مجدى محمد فؤاد عماد، ولينة طارق مصطفى حبلص، ورضوى ربيع عطيه إسماعيل، وباسم حمدى عبد الحميد فوده، والشيماء محمود محمد المنسى، بكلية الطب، والدكتور مها مصطفى عبد المجيد مصطفى مسعود بكلية العلوم، وآيه حسين السيد أبو جبل، وريموند السعيد محمد لبده بكلية التجارة، وإيناس يوسف عثمان عبد الله بكلية الصيدلة، ومى بدر الدين عبد العزيز هلال، وعبير عاطف يونس محمود، بكلية طب الأسنان، ومحمد إبراهيم محمد عمرو، والدكتور نانسى أحمد عبد المجيد الشاعر، وابراهيم سعد أحمد الديب، وهيثم محمد عبد السميع سند بكلية الهندسة، وغادة عرفه عبد القادر الغريبى بكلية علوم الرياضة، وبسنت محمد شكرى محمد، ودينا شمس الدين على إبراهيم يوسف بكلية الآداب.

ترقية أعضاء هيئة التدريس

كما وافق مجلس جامعة طنطا على منح 55 درجة دكتوراة، درجة 101 ماجستير، 71 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.