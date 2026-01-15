قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026
تحقيقات وملفات

3ساعات بين الأهالي بمحلة منوف وعزبة منشأة نظيف.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بقرى طنطا

الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة استمرت نحو ثلاث ساعات بقرية محلة منوف وعزبة منشأة نظيف التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء التنفيذي على أرض الواقع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت الخدمية، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة تمثل أداة حقيقية لتقييم الأداء بعيدًا عن التقارير المكتبية، ووسيلة مباشرة لرصد احتياجات المواطنين والتعامل معها دون تأخير.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل محافظ الغربية جولته بتفقد مبنى الوحدة المحلية بقرية محلة منوف، حيث تابع سير العمل داخل الإدارات المختلفة، وراجع دفاتر الحضور والانصراف، واطمأن على انتظام الموظفين في مواقعهم، مشددًا على الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية والانضباط الوظيفي، مؤكدًا أن أي تهاون في أداء الواجب الوظيفي ينعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وأن المواطن يجب أن يحصل على خدمة لائقة في أي وقت دون تعطيل أو تقصير.

تحرك تنفيذي 

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي على التواجد بين الأهالي بشوارع القرية، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المختلفة، وناقشهم في عدد من القضايا اليومية التي تمس حياتهم، ووجّه المسؤولين بسرعة فحص الشكاوى والمطالب التي تم عرضها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء، وأن ما يُطرح على الأرض يمثل أولوية قصوى في خطط العمل والتنفيذ.

كما شملت الجولة تفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية محلة منوف، حيث تابع المحافظ تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل داخل العيادات، واطمأن على آليات استقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في منظومة الصحة، وأن تحسين مستوى الخدمة داخل الوحدات الصحية بالقرى يأتي على رأس أولويات المحافظة.

حل مشكلات المواطنين 

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الغربية الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية، واطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين، ووجّه بضرورة تيسير الإجراءات وحسن التعامل مع المترددين، بما يضمن دعم الفلاح وتوفير احتياجاته، تنفيذًا لتوجهات الدولة في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار للمزارعين.

وخلال الجولة، شدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء الخدمية أو الصحية أو الزراعية، مؤكدًا أهمية حسن معاملة المواطنين داخل جميع الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الانضباط الكامل داخل المنظومة التنفيذية.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي ختام الجولة، تابع اللواء أشرف الجندي حالة النظافة العامة بشوارع القرية وعزبة منشأة نظيف، ووقف على مستوى كفاءة الطرق الداخلية والكباري، وحالة الترع والمصارف، موجّهًا بسرعة رفع أي تراكمات أو مخلفات، والتنسيق الفوري مع الجهات المختصة للحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن تحسين المظهر الحضاري للقرى، ورفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وكباري وترع، يمثل جزءًا لا يتجزأ من جودة الحياة التي تسعى المحافظة لتحقيقها للمواطنين، وأن المتابعة الميدانية ستستمر لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع دون تأخير.

وأكد محافظ الغربية أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بكافة قرى ومراكز المحافظة دون استثناء، مشددًا على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن أي تقصير في تقديم الخدمة لن يُقبل تحت أي ظرف، مضيفًا: «نُقيّم الأداء بما نراه على الأرض، وهدفنا الأساسي هو تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الحياة في القرى، لأن المواطن يستحق خدمة تليق به وبما تبذله الدولة من جهود».

