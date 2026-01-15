قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
بميزات ثورية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات الموجة الـ28 بداخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سير أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال متابعة لحظية مباشرة لكافة الحملات المنفذة بمراكز ومدن وأحياء الغربية،في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات،

تعليمات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المتابعة من داخل مركز السيطرة تتيح رصدًا فوريًا ودقيقًا لمجريات التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الموجة الـ28 تستهدف إزالة مختلف صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية، ويتم تنفيذها وفق الضوابط القانونية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدف بكل حزم ودون أي تهاون أو استثناء.

وتابع اللواء أشرف الجندي عبر البث الحي الوارد من مواقع العمل الميداني قرارات الإزالة الجارية، واطّلع على تقارير مصورة موثقة توضح نسب التنفيذ وتوزيع الحملات على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتكليفات الصادرة، ورفع درجة الاستعداد لدى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها من اللحظة الأولى.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجه محافظ الغربية بتكثيف حملات الإزالة واستمرارها بشكل يومي، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حسم، في إطار منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق اللحظي بين مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ والحفاظ على ما تم استرداده من أراضي الدولة.

ردع مخالفين 

وشدد المحافظ على أن حماية الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا في فرض الانضباط العمراني وتحقيق الصالح العام، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على مقدرات الأجيال القادمة.

واختتم محافظ الغربية متابعته بالتأكيد على استمرار العمل بنفس القوة والوتيرة خلال مراحل الموجة الـ28، وترسيخ سيادة القانون على أرض الواقع في جميع أنحاء محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواجهة البناء المخالف بكل أشكاله، وتحقيق بيئة عمرانية منظمة وآمنة تليق بالمواطن.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات ردع مخالفين البناء محاضر وغرامات فورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

ترشيحاتنا

افتتاح قسم جراحة العيون بجامعة قنا

رئيس جامعة قنا يفتتح قسم طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجامعى

قافله طبيه

اليوم.. قافلة طبية وخدمات متنوعة لخدمة أهالي الوادي الجديد

أفواج رحلات

«الشباب والرياضة» تختتم فعاليات رحلات «اعرف بلدك» بالخارجة بالوادي الجديد

بالصور

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد