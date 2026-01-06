خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بالدائرة الثالثة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بإحالة أوراق المتهمين من الأول حتى الرابع إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع إحالة المتهمين الخامس والسادس إلى محكمة الأحداث، وذلك على خلفية لارتكابهم واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الهمم بقرية مشلة، دائرة مركز شرطة كفر الزيات، ما أسفر عن وفاته.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باستدراج الشاب الضحية والتعدي عليه جنسيا داخل أرض زراعية بنطاق قرية محلة حتي الموت .

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة .

ضبط المتهمين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.