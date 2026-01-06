قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في ديسمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بالدائرة الثالثة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بإحالة  أوراق المتهمين من الأول حتى الرابع إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع إحالة المتهمين الخامس والسادس إلى محكمة الأحداث، وذلك على خلفية لارتكابهم واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الهمم بقرية مشلة، دائرة مركز شرطة كفر الزيات، ما أسفر عن وفاته.

تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باستدراج الشاب الضحية والتعدي عليه جنسيا داخل أرض زراعية بنطاق قرية محلة حتي الموت .

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة .

ضبط المتهمين 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إحالة المتهمين المفتي تعدوا شاب ذوي همم كفر الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

ترشيحاتنا

منتخب كوت ديفوار

منافس مصر.. كوت ديفوار يواجه بوركينافاسو لحسم بطاقة ربع نهائي أمم أفريقيا

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يسعى للعودة للانتصارات أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

ميدو

ميدو: الزمالك لا يهتز بالأزمات.. ومن حق الجماهير معرفة حقيقة سحب أرض 6 أكتوبر

بالصور

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي

ضبط 3 أطنان سلع و8 آلاف لتر صابون خلال حملات تموينية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد