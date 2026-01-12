صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد العربي عميدا لكلية الآداب بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب جامعة طنطا.

حصل الدكتور أحمد العربي على الليسانس في قسم المكتبات جامعة طنطا بتقدير امتياز عام 1992، والماجستير قسم المكتبات من جامعة طنطا عام 1999، والدكتوراة قسم المكتبات من جامعة طنطا عام 2001، وعين معيد في عام 1993، ومدرس مساعد فى عام 1999، ومدرس في 2002، وأستاذ مساعد في 2010، ووصل لدرجة أستاذ في 2015م .

شغل د. العربي العديد من المناصب منها رئيس لقسم المكتبات بالكلية عام 2015، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2016، ووكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب عام 2019، وقائم بعمل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب 2022، ومنسق عام البرامج المميزة 2022 م وحتى تاريخه.