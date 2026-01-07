قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
وفد مديرية الشباب بالغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

الغربية أحمد علي

أجرى وفد من مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الأربعاء يتقدمهم اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، زيارة مطرانية طنطا، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي وترسيخ روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

 

توجيهات للشباب والرياضة 


ضم الوفد عددًا من قيادات المديرية، وأعضاء برلمان الشباب، وممثلي الكيانات الشبابية، واعضاء اتحاد بشبابها، حيث كان في استقبالهم قيادات الكنيسة الذين رحبوا بالزيارة، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

 

تحرك تنفيذي 


وأعرب اللواء حسين حنفي، خلال الزيارة، عن خالص التهاني القلبية للإخوة الأقباط، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد يجمعهم وطن واحد، وأن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتأكيد معاني المحبة والسلام والتعايش المشترك. وعلى أهمية دور  الشباب في ترسيخ هذه القيم النبيلة وبناء مستقبل الوطن بروح من التعاون والتفاهم.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تحرص دائمًا على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية، انطلاقًا من دورها المجتمعي ورسالتها في دعم الشباب وغرس قيم الانتماء والمواطنة.

 

تهنئة الإخوة الأقباط 


وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار، وأن يديم على الوطن نعمة الوحدة والسلام.

جاء ذلك بإشراف سامح خضر -مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى وولاء محمود -مدير المكتب الفنى ومنسق الكيانات الشبابية بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية وكيل الشباب تهنئة الاقباط اعياد الميلاد

