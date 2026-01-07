وفد مديرية الشباب بالغربية يزور مطرانية طنطا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

أجرى وفد من مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الأربعاء يتقدمهم اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، زيارة مطرانية طنطا، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي وترسيخ روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

توجيهات للشباب والرياضة



ضم الوفد عددًا من قيادات المديرية، وأعضاء برلمان الشباب، وممثلي الكيانات الشبابية، واعضاء اتحاد بشبابها، حيث كان في استقبالهم قيادات الكنيسة الذين رحبوا بالزيارة، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

تحرك تنفيذي



وأعرب اللواء حسين حنفي، خلال الزيارة، عن خالص التهاني القلبية للإخوة الأقباط، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد يجمعهم وطن واحد، وأن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتأكيد معاني المحبة والسلام والتعايش المشترك. وعلى أهمية دور الشباب في ترسيخ هذه القيم النبيلة وبناء مستقبل الوطن بروح من التعاون والتفاهم.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تحرص دائمًا على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية، انطلاقًا من دورها المجتمعي ورسالتها في دعم الشباب وغرس قيم الانتماء والمواطنة.

تهنئة الإخوة الأقباط



وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان التهاني والدعوات بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار، وأن يديم على الوطن نعمة الوحدة والسلام.

جاء ذلك بإشراف سامح خضر -مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى وولاء محمود -مدير المكتب الفنى ومنسق الكيانات الشبابية بالمحافظة.