الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يزور كنائس طنطا: مصر نسيج واحد يجمعه الحب والتسامح

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

زار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عددًا من كنائس طنطا، مقدمًا التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في لفتة تعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتعايش بين جميع أطياف الشعب المصري. وتخللت الزيارة توزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال الحاضرين في الكنائس، تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بمشاركة جميع أبناء الوطن في الاحتفالات، وحرصها على إدخال الفرحة على قلوب الصغار والكبار على حد سواء.

جولة ميدانية محافظ الغربية 

جاءت الزيارة بحضور اللواء تامر السمري مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والعقيد محمد يحيى رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، في صورة تعكس تلاحم المصريين ووحدتهم.

احتفالات كريمساس الأقباط 

افتتح المحافظ جولته بزيارة مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي رحب بالمحافظ مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التعايش السلمي بين جميع المصريين، مشددًا على أن مصر نموذج عالمي للتسامح والمحبة بين جميع الأديان.

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، في مشهد حمل السعادة والبهجة على وجوه الصغار وعائلاتهم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إسعاد أبنائها في كافة المناسبات.

ثم انتقل المحافظ إلى الكنيسة الإنجيلية في طنطا، حيث استقبله القس منسى ناجي راعي الكنيسة، معبرًا عن تقديره الكبير للزيارة، وقال: “نشعر بالفخر والامتنان لهذه الزيارة التي تؤكد التلاحم بين المسلمين والمسيحيين، ونشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تعزيز قيم السلام والمحبة بين أبناء الشعب.”

بعدها، توجه المحافظ إلى كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنا للأقباط الكاثوليك، حيث كان في استقباله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد المحبة الحقيقية التي تجمع الشعب المصري، وأن لمسة الرئيس الإنسانية تعكس روح القيادة الحكيمة التي تعمل على تعزيز الأخوة الوطنية.

اعياد الميلاد 

وفي كلمته، شدد اللواء أشرف الجندي على أن عيد الميلاد ليس مناسبة دينية فحسب، بل هو رسالة وطنية تعكس روح المحبة والتلاحم بين جميع المصريين، مؤكدًا أن مصر نسيج واحد منسوج بالحب والتفاهم، وأن الدولة حريصة على مشاركة جميع المواطنين في احتفالاتهم الدينية. وأضاف المحافظ: “الكنائس تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعايش السلمي والتسامح، ومصر تمثل نموذجًا عالميًا في الوحدة الوطنية.”

دعم التلاحم الوطني 

واختتم المحافظ زيارته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والبركة، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلاد، مؤكدًا أن المصريين بتعاونهم ووحدتهم قادرون على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة.

