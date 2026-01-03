النائب العام يجري زيارة إلى نيابة استئناف طنطا

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، زيارة إلى نيابة استئناف طنطا، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، واللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الغربية.

وخلال الزيارة، وقع المستشار النائب العام ورئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.

وعقب ذلك، استقبل أسر المتوفين من أعضاء وموظفي النيابة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم أبنائها، والوفاء بحقوقهم، وترسيخ قيم التضامن والرعاية الإنسانية.

واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع أعضاء نيابة استئناف طنطا و موظفي النيابة، استمع خلاله النائب العام إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة العمل، وتطوير الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.