الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من كفر الديك وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي كفر الديك وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر الديك ونجله عبد جاسر الديك من بلدة كفر الديك، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا المواطن عماد عساف من بلدة بديا، بعد اقتحام البلدة والعبث بمحتويات منزله.



وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، على أرض زراعية في بلدة رابا جنوب جنين.



وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين دخلوا مزرعة المواطن فضل نواجعة، وقاموا بأعمال استفزازية بداخلها.

