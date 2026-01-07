قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من كفر الديك وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية
أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي كفر الديك وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.


وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر الديك ونجله عبد جاسر الديك من بلدة كفر الديك، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.


وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا المواطن عماد عساف من بلدة بديا، بعد اقتحام البلدة والعبث بمحتويات منزله.


وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، على أرض زراعية في بلدة رابا جنوب جنين.


وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين دخلوا مزرعة المواطن فضل نواجعة، وقاموا بأعمال استفزازية بداخلها.
 

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

