الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد .. ويؤكد: مصر ستظل نسيجًا وطنيًا واحدًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بعث اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برقية تهنئة رسمية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات، مؤكدًا اعتزازه العميق بهذه المناسبة التي تجسد أسمى معاني المحبة والسلام والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء في نص برقية المحافظ: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداستكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات، وأن يوفق قيادتها الحكيمة لمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل عام وقداستكم بخير».

وفي السياق ذاته، بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى جانب جميع الأساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بمحافظة الغربية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية من الإخوة المسيحيين، معربًا عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير والسلام والمحبة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، في تصريحاته، أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يمثل قيمة وطنية وإنسانية راسخة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة الوطنية، وأن ما يجمع المصريين أقوى من أي تحديات، بفضل وعي الشعب وتماسكه وإيمانه المشترك بوطن واحد ومستقبل واحد.

احتفالات أعياد الميلاد 

واختتم محافظ الغربية تهنئته بتوجيه أصدق التهاني لأقباط مصر عامة، ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه الأيام المباركة على الوطن بمزيد من الإخاء والترابط والمحبة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تضع ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية في صدارة أولوياتها باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تهنئة الاخوه الأقباط اعياد الميلاد

