طنطا يجهز شكوى رسمية ضد حكم مباراة المنصورة بسبب قراراته المثيرة للجدل

يستعد نادي طنطا لتقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم مباراته أمام فريق المنصورة في دوري المحترفين، على خلفية عدد من القرارات التحكيمية التي وصفها النادي بالمؤثرة والخاطئة، والتي شهدها اللقاء على مدار شوطي المباراة.

وشهدت المواجهة حالة من الجدل التحكيمي، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق المنصورة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، اعتبرها مسئولو طنطا غير صحيحة، مؤكدين أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء، ومنحت المنافس ثلاث نقاط ثمينة.

القرارات التحكيمية

وأكدت إدارة نادي طنطا أن القرارات التحكيمية خلال المباراة لم تقتصر على لقطة ركلة الجزاء فقط، بل امتدت إلى عدة مواقف أخرى اعتبرها النادي مجحفة، وأسهمت في تغيير مجريات اللقاء وحرمان الفريق من نتيجة إيجابية كان يستحقها.

التقدم بشكوى

ومن المنتظر أن تتقدم إدارة طنطا بالشكوى مدعومة بتقرير فني عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، للمطالبة بمراجعة الأداء التحكيمي ومحاسبة المتسببين في هذه الأخطاء، في إطار سعي النادي للحفاظ على حقوقه خلال منافسات الموسم الجاري.