منير عقيلة مديراً فنياً لفريق طنطا

أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي، اليوم الأحد، تعيين منير عقيلة مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاًً للمدير الفني علاء نوح الذي تقدم بإستقالتة الرسمية للنادي منذ يومين.



ويواصل مجلس الإدارة اجتماعه لاعتماد الجهاز الفني المعاون للمدير الفني خلال الساعات القادمة، ويتولى عقيلة تدريب الفريق رسمياً في لقاء القناة الخميس المقبل على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري المحترفين.



وسبق للمدير الفني أن عمل مدرباً عاماً في نادي الاتحاد السكندري.. وأخيراً مديراً فنياً لفريق المالية بكفر الزيات.

