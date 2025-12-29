قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
محافظات

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة
محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة
أحمد بسيوني

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة ميدانية بنطاق منطقة باكوس بحي شرق ، حيث شملت الجولة المرور على شارع سوق باكوس وشارع سينما ليلي ومتفرعاتهم.

جولة بباكوس بحي شرق الإسكندرية

وخلال جولته بشارع سينما ليلي، حرص المحافظ على التأكد من مدى التزام التجار بالأسعار و مراجعة صلاحية المنتجات المعروضة؛ حيث تم المرور على محال الجزارة بالشارع وتفقد اللحوم الموجودة بالمخازن للتأكد من صلاحيتها وتحرير محاضر للمحال المخالفة.

إزالة كافة وصلات الإنارة المخالفة

هذا بالإضافة إلى التوجيه بازالة كافة وصلات الإنارة المخالفة وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، مشددًا على رئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة ومنع محاولة عودة التعديات والاشغالات مرة أخرى.

المحافظ يتفقد سوق ومزلقان باكوس

كما شملت الجولة تفقد شارع سوق باكوس ومزلقان باكوس و إزالة تعديات الباعة الجائلين عليه، حيث شدد المحافظ على إزالة كافة التعديات والاشغالات وسرعة تكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة في ظل تكدس المحال التجارية بالمنطقة.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق بمراجعة تراخيص المحال الموجودة بالشوارع الفرعية.

التحفظ على التكاتك المخالفة والمتوقفة بشكل عشوائي

وقد وجه محافظ الإسكندرية إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالشوارع والتحفظ على التكاتك المخالفة والمتوقفة بشكل عشوائي يعيق حركة المرور.

إعادة الانضباط إلى شوارع الإسكندرية 

وأكد أحمد خالد أن إعادة الانضباط إلى الشوارع تتطلب تكاتفًا جهود المواطنين مع الأجهزة التنفيذية. كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الحي لترميم الحفر بشارع السوق و رفع كفاءة الرصف به.

يأتي هذا في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الاشغالات والمُخالفات .

الاسكندرية محافظ الاسكندرية جولة باكوس سوق باكوس

