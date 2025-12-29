قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم جولة ميدانية بنطاق منطقة باكوس بحي شرق ، حيث شملت الجولة المرور على شارع سوق باكوس وشارع سينما ليلي ومتفرعاتهم.

جولة بباكوس بحي شرق الإسكندرية

وخلال جولته بشارع سينما ليلي، حرص المحافظ على التأكد من مدى التزام التجار بالأسعار و مراجعة صلاحية المنتجات المعروضة؛ حيث تم المرور على محال الجزارة بالشارع وتفقد اللحوم الموجودة بالمخازن للتأكد من صلاحيتها وتحرير محاضر للمحال المخالفة.

إزالة كافة وصلات الإنارة المخالفة

هذا بالإضافة إلى التوجيه بازالة كافة وصلات الإنارة المخالفة وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، مشددًا على رئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة ومنع محاولة عودة التعديات والاشغالات مرة أخرى.

المحافظ يتفقد سوق ومزلقان باكوس

كما شملت الجولة تفقد شارع سوق باكوس ومزلقان باكوس و إزالة تعديات الباعة الجائلين عليه، حيث شدد المحافظ على إزالة كافة التعديات والاشغالات وسرعة تكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة في ظل تكدس المحال التجارية بالمنطقة.

وكلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي شرق بمراجعة تراخيص المحال الموجودة بالشوارع الفرعية.

التحفظ على التكاتك المخالفة والمتوقفة بشكل عشوائي

وقد وجه محافظ الإسكندرية إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالشوارع والتحفظ على التكاتك المخالفة والمتوقفة بشكل عشوائي يعيق حركة المرور.

إعادة الانضباط إلى شوارع الإسكندرية

وأكد أحمد خالد أن إعادة الانضباط إلى الشوارع تتطلب تكاتفًا جهود المواطنين مع الأجهزة التنفيذية. كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الحي لترميم الحفر بشارع السوق و رفع كفاءة الرصف به.

يأتي هذا في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الاشغالات والمُخالفات .