فيديو اعتراض فتاة على قضاء شاب لحاجته بالشارع يثير الجدل.. ومتابعون يردون بحديث نبوي

أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والاستياء في ذات الوقت، حول تصوير فتاة لشاب أثناء قضاء حاجته في مكان عام، حيث نهرته الفتاة مما اضطر الشاب للاعتذار لها والمغادرة دون تعليق.

تفاصيل واقعة تصوير شاب أثناء قضاء حاجته في الشارع

وحسب ما جاء في الفيديو، ظهرت الفتاة تجلس خلف سور في مكان عام وإذ فجأة يظهر شاب وهو يقوم بقضاء حاجته، فهاجمته الفتاة وانتقدت فعله بل وقامت بتصوير فيديو له.

وكما جاء في حديث الفتاة، قالت:

امشي لأن أنا بصورك.. آمين

يبقى المفروض تحترم نفسك لأن فيه ست قاعدة والمفروض متعملش الحركات دي

صورتك هتنزل على صفحة وزارة الداخلية

أنت ازاي تعمل كده وأنا قاعدة كدا عادي في الشارع

طيب إمشي من هنا يالله

وما كان على الشاب إلا أن قام بالاعتذار للفتاة وأسرع بالرحيل.

ردود أفعال متباينة

وتباينت ردود الأفعال بين رواد السوشيال ميديا، فأجمع الرجال منهم على عدم جواز قيام الفتاة بتصوير شاب في هذا الوضع، محذرين من خطورة تصوير هذه الوقائع والتشهير بالناس دون سند أو حجة.

أما الفتيات فانتقدوا سلوك الشاب والقيام بهذا الفعل في العلن، واستند بعضهم لتجريم القانون هذه الأفعال وذلك من باب النظافة العامة.

ومن تعليقات الرجال، منهم من قال: "والله الحاج الصعيدي بتاع المترو كان عنده بعد نظر لما قال الست المحترمه متمسكش تليفون تاتش.. الواحد بقى خايف يمشى حد يصورو ويقول دا ماشى ع رجليه".

وأضاف أخر: "لأ نهدي شوية من ناحية الموضوع ده وبلاش تصوير يا جماعة انا بقع في الموقف ده كتير بصراحة.. هوه حتى الحمام في الشارع هتصوروه".

حديث نبوي

واستند أخر، إلى حديث نبوي قال فيه: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابيٌّ في المسجد، فقام الناس إليه ليقَعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعُوهُ وأريقوا على بوله سَجْلًا من ماءٍ، أو ذَنوبًا من ماءٍ، فإنما بُعثتُم ميسِّرينَ، ولم تُبعَثوا معسِّرين))؛ رواه البخاري".

بينما قال متابع أخر: "لا يوجد نص بالقانون علي هذا الفعل.. ولكن يندرج تحت مخالفة النظافة العامة طالما لم يتعمد خدش الحياء ..يعني العقوبة هي غرامة مالية تصل إلى 100 ج".