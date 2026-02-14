قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيديو اعتراض فتاة على قضاء شاب لحاجته بالشارع يثير الجدل.. ومتابعون يردون بحديث نبوي

الشاب كما ظهر في الفيديو
الشاب كما ظهر في الفيديو
خاص صدى البلد

أثار فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والاستياء في ذات الوقت، حول تصوير فتاة لشاب أثناء قضاء حاجته في مكان عام، حيث نهرته الفتاة مما اضطر الشاب للاعتذار لها والمغادرة دون تعليق.

تفاصيل واقعة تصوير شاب أثناء قضاء حاجته في الشارع 

وحسب ما جاء في الفيديو، ظهرت الفتاة تجلس خلف سور في مكان عام وإذ فجأة يظهر شاب وهو يقوم بقضاء حاجته، فهاجمته الفتاة وانتقدت فعله بل وقامت بتصوير فيديو له.

وكما جاء في حديث الفتاة، قالت:

  • امشي لأن أنا بصورك.. آمين
  • يبقى المفروض تحترم نفسك لأن فيه ست قاعدة والمفروض متعملش الحركات دي 
  • صورتك هتنزل على صفحة وزارة الداخلية 
  • أنت ازاي تعمل كده وأنا قاعدة كدا عادي في الشارع 
  • طيب إمشي من هنا يالله

وما كان على الشاب إلا أن قام بالاعتذار للفتاة وأسرع بالرحيل. 

ردود أفعال متباينة

وتباينت ردود الأفعال بين رواد السوشيال ميديا، فأجمع الرجال منهم على عدم جواز قيام الفتاة بتصوير شاب في هذا الوضع، محذرين من خطورة تصوير هذه الوقائع والتشهير بالناس دون سند أو حجة.

أما الفتيات فانتقدوا سلوك الشاب والقيام بهذا الفعل في العلن، واستند بعضهم لتجريم القانون هذه الأفعال وذلك من باب النظافة العامة.

ومن تعليقات الرجال، منهم من قال: "والله الحاج الصعيدي بتاع المترو كان عنده بعد نظر لما قال الست المحترمه متمسكش تليفون تاتش.. الواحد بقى خايف يمشى حد يصورو ويقول دا ماشى ع رجليه".

وأضاف أخر: "لأ نهدي شوية من ناحية الموضوع ده وبلاش تصوير يا جماعة انا بقع في الموقف ده كتير بصراحة.. هوه حتى الحمام في الشارع هتصوروه".

حديث نبوي

واستند أخر، إلى حديث نبوي قال فيه: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابيٌّ في المسجد، فقام الناس إليه ليقَعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعُوهُ وأريقوا على بوله سَجْلًا من ماءٍ، أو ذَنوبًا من ماءٍ، فإنما بُعثتُم ميسِّرينَ، ولم تُبعَثوا معسِّرين))؛ رواه البخاري".

بينما قال متابع أخر: "لا يوجد نص بالقانون علي هذا الفعل.. ولكن يندرج تحت مخالفة النظافة العامة طالما لم يتعمد خدش الحياء ..يعني العقوبة هي غرامة مالية تصل إلى 100 ج".

قضاء الحاجة الحمام فيديو الحمام تصوير شاب حديث نبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

اعتماد صرف 100 كيلو من لحوم صكوك الأوقاف للحالات الأولى بالرعاية بمجمع محاكم السويس

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

نقابة القراء تنعى نجل الشيخ محمود صديق المنشاوي

العالم الأزهرى محمد مختار المهدي

فى ذكرى وفاة العالم الأزهرى محمد مختار المهدي.. اعرف معلومات عن حياته

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد