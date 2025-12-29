أحمد موسى: حسام حسن كَوِّن منتخب تاني النهاردة أمام أنجولا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمنتخب مصر بعد الفوز على أنجولا في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن مصر تتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، واصفًا المباراة بالمستوى المتوسط، مشيرًا إلى أن الأهم في هذه المباراة هو أن الكابتن حسام حسن استطاع تكوين منتخب جديد.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كانت لدينا فرصة للفوز، ومنتخب لأول مرة جميع اللاعبين يلعبون معًا، ومصطفى شوبير شارك في مباراة اليوم، ومصطفى فتحي لو لعب جماعي؛ هيبقى أفضل من كده، وكل اللاعبين مع الكابتن حسام حسن".

وأضاف أن: "حسام حسن كون منتخب تاني النهاردة أمام أنجولا، ومصر تأهلت أول المجموعة، وهذا أمر في منتهي الإيجابية، والمنتخب والمدرب محترم، ولعِّيبة كلهم رجالة".