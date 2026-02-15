رحيل بن عطية عن منصب المدير الرياضي في أولمبيك مارسيليا

أعلن المغربي مهدي بن عطية، المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، رحيله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب: "بعد دراسة متأنية، تحملت المسئولية وقررت، يوم الاثنين 9 فبراير، إنهاء تعاوني مع مارسيليا".

وفي منشور عبر حساباته، أكد بن عطية أن مارسيليا "لا يزال في المنافسة"، مصرحًا بأن "هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا في متناول أيدينا، وما زلنا ننافس على الفوز بكأس فرنسا".

وأشار إلى "الوضع الراهن" معربًا عن "شعوره باستياء متزايد، وهو انفصال أشعر بأسف بالغ تجاهه".

وأكد الخبر الذي انتشر في وسائل الإعلام مطلع هذا الأسبوع: "لقد قدمت استقالتي بالفعل (وليس مجرد عرضها)، لأنني أرى أن مصلحة النادي تأتي دائمًا قبل مصلحة الأفراد، ولا أريد أن يصبح وجودي عائقًا أو عبئًا على النادي وتطوره".

وقال: "لذلك، وبعد دراسة متأنية، تحملت المسؤولية وقررت، يوم الاثنين 9 فبراير، إنهاء تعاوني مع مارسيليا".

وأكمل: "أغادر وأنا أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي مهنيًا، ولكنني أشعر بالأسف لعدم تمكني من تهدئة الأجواء المحيطة بالفريق، الذي أؤمن بأنه يمتلك القدرة الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف: "استمروا في دعمهم وتشجيعهم كما تفعلون دائمًا! أتمنى للاعبين والجهاز الفني كل التوفيق في بقية الموسم".