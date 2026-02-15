شريف الشعشاعي في كواليس "الكينج" مع محمد إمام رمضان 2026

انتهي النجم الشاب شريف الشعشاعي من تصوير أحدث أدواره في مسلسل "الكينج" للنجم محمد امام الذي يتم عرضه خلال موسم شهر رمضان ٢٠٢٦.

ويشارك "الشعشاعي" كضيف شرف ضمن أحداث العمل بشخصية هشام الصياد الذي يظهر لعمل مهمه معينة ضمن أحداث العمل.

"الكينج" بطولة محمد إمام، وحنان مطاوع، ومصطفى خاطر، وميرنا جميل، وعمرو عبدالجليل، وسامي مغاوري، وكمال أبو ريه، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وعماد رشاد، وبسنت شوقي، ولبنى ونس، وأحمد فهيم، وأحمد كشك، وياسر الزنكلوني، ومحمد خميس، ومصطفى البنا ومن تأليف محمد صلاح العزب، وانتاج عبدالله ابو الفتوح وإخراج شيرين عادل.