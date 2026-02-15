استشهاد مواطن وإصابة آخرين بغارات واعتداءات الاحتلال شرق وغرب غزة

استشهد مواطن فلسطيني، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها قبل 20 يومًا، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.





وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت، مساء اليوم الأحد، منازل المواطنين شرق دير البلح بإطلاق نار كثيف من آليات متوغلة، وصلت بالقرب من مصنع الدواء انطلاقًا من موقع كيسوفيم العسكري جنوب شرق المدينة.





وفي وقت سابق من اليوم، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.





وأوضحت المصادر الطبية أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 11 شهيدا و9 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 601، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,607، كما تم انتشال 726 جثمانًا.