قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
نتنياهو: تجريد حماس من سلاحها الثقيل يعني بنادقها المستخدمة في 7 أكتوبر
تسليم وتسلم بـ ممر شرفي.. رأفت هندي يستقبل وزير الاتصالات السابق
الوداد المغربي يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية عقب الفوز أمام عزام التنزاني
نتنياهو: لقد خضعنا للاختبار في السابع من أكتوبر ونحن بحاجة إلى إكمال العمل
بعد يومين.. صرف 1500 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
عماد الدين حسين: الحزمة الاجتماعية خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء قبل رمضان
فرص بالجملة للأحمر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والجيش الملكي
نتنياهو: منحنا فرصة لخطة ترامب للسلام.. ونتمنى أن ينزع السلاح بطريقة سهلة
نتنياهو: لم يعد في غزة سلاحا ثقيلا ونعمل على تجريد حماس من بقية الأسلحة
أسطورة لا تتوقف.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم
نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد يومين.. صرف 1500 جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية..

وزير العمل يعتمد صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى "الوزارة"..

– البدء في صرف المنحة من مكاتب البريد من بعد غد الثلاثاء ..ولمدة شهر

-يستفيد منها 221 ألف عامل في 27 محافظة... بواقع 1500 جنيه لكل عامل

اعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221,103 ألف  عاملً موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية..حيث تقرر البدء في صرف المنحة من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17-2-2026، ولمدة شهر ،وذلك عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ،ببطاقة الرقم القومي ،وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وتُعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي،والذي يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بهدف تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية مع حلول الشهر الفضيل.

وزير العمل السيسي مكاتب البريد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 27 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

ترشيحاتنا

شهر رمضان

داعية إسلامية تحذر: ضياع دقيقة في رمضان يحرمك بركة العمر

نتنياهو

نتنياهو: طالبت بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران

ايران

عقيد أمريكي متقاعد: ترامب يحاول الوصول إلى مساحة تفاهم مشتركة مع إيران

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد