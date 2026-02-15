عماد الدين حسين: الحزمة الاجتماعية خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء قبل رمضان

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، أن القرارات الاجتماعية الأخيرة تعكس استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بما يهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستقرار.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة، إن نجاح الحزمة يتوقف على ضبط الأسواق، وضمان توافر السلع، وسرعة التنفيذ، حتى يشعر المواطن بأثرها الفعلي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الثقة ومواجهة أي استغلال أو شائعات.

وتابع أن فاعلية هذه الإجراءات مرهونة بإحكام الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان توافر السلع، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ والتنسيق مع القطاع الخاص عنصران حاسمان لتحقيق الهدف الأساسي بتخفيف العبء عن المواطنين.