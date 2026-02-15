رئيس الوزراء يزف أخبارا سارة للمصريين.. دعم التموين وتبكير صرف المرتبات ودعم لـ15مليون مواطن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، .

دعم التموين

أجاب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على سؤال محمود مطاوع محرر ملف مجلس الوزراء ، وكان السؤال كالتالي:

بالنسبة للدعم الإضافي لبطاقات التموين فقد تم الإعلان عن 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للأسر التي تضم أكثر من فرد في برنامج الحماية الاجتماعية السابقة.

ولكن ليس كل المواطنين حصلوا على 125 جنيهًا فما هي الآلية التي يتم على أساسها تطبيق هذا الدعم الإضافي؟ وما قيمة الدعم في الحماية الاجتماعية الجديدة ؟وهل سيكون للعمالة الغير منتظمة نصيب؟

بتبكير صرف مرتبات فبراير



وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة خلال الأسبوع الحالي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقدم دعمًا نقديًا مباشرًا على دفعتين مع شهر رمضان ودفعة أخرى مع عيد الفطر، يستفيد منه 15 مليون مواطن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بينهم 5 ملايين من برنامج تكافل وكرامة و10 ملايين من أقل الشرائح دخلًا.

وأشار إلى أن قطاع الصحة سيشهد ضخ 3 مليارات جنيه إضافية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتقليل قوائم الانتظار وتم تخصيص 4 مليارات جنيه لفروق أسعار القمح لدعم الأمن الغذائي.

وأوضح مدبولي أن إجمالي الدعم المخصص لصالح المواطن المصري سيصل إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

تنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور



وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور بالتزامن مع خطة الزيادة القادمة للمرتبات، موضحًا أن أي زيادة في الإيرادات ستنعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف مدبولي أنه سيتم عرض المقترحات الخاصة بالزيادة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالموافقة على زيادات غير اعتيادية تستفيد منها فئات المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.

أصحاب المعاشات



وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على أن يحصل أصحاب المعاشات على كامل استفادتهم من أي زيادات مالية أو حزم حماية اجتماعية جديدة تُقرّها الدولة في إطار برامج الدعم والتطوير الاقتصادي.



وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتطوير حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات ومزايا للأسر محدودة الدخل، وسيُعرض هذا الملف على الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن جهود أوسع للحكومة في دعم الفئات الأشد حاجة وتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا مع استعدادات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الاهتمام بفئة أصحاب المعاشات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

