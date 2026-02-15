قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل صحة النواب: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية رئاسية تجعل صحة المواطن أولوية
طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء يزف أخبارا سارة للمصريين.. دعم التموين وتبكير صرف المرتبات ودعم لـ15مليون مواطن

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود محسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، .

دعم التموين 

  أجاب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على سؤال محمود مطاوع محرر ملف مجلس الوزراء ، وكان السؤال كالتالي:

بالنسبة للدعم الإضافي لبطاقات التموين فقد تم الإعلان عن 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للأسر التي تضم أكثر من فرد في برنامج الحماية الاجتماعية السابقة.

ولكن ليس كل المواطنين حصلوا على 125 جنيهًا فما هي الآلية التي يتم على أساسها تطبيق هذا الدعم الإضافي؟ وما قيمة الدعم في الحماية الاجتماعية الجديدة ؟وهل سيكون للعمالة الغير منتظمة نصيب؟

 بتبكير صرف مرتبات فبراير 
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة خلال الأسبوع الحالي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقدم دعمًا نقديًا مباشرًا على دفعتين مع شهر رمضان ودفعة أخرى مع عيد الفطر، يستفيد منه 15 مليون مواطن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بينهم 5 ملايين من برنامج تكافل وكرامة و10 ملايين من أقل الشرائح دخلًا.

وأشار إلى أن قطاع الصحة سيشهد ضخ 3 مليارات جنيه إضافية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتقليل قوائم الانتظار وتم تخصيص 4 مليارات جنيه لفروق أسعار القمح لدعم الأمن الغذائي.

وأوضح مدبولي أن إجمالي الدعم المخصص لصالح المواطن المصري سيصل إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

تنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور 
 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور بالتزامن مع خطة الزيادة القادمة للمرتبات، موضحًا أن أي زيادة في الإيرادات ستنعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف مدبولي أنه سيتم عرض المقترحات الخاصة بالزيادة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالموافقة على زيادات غير اعتيادية تستفيد منها فئات المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي.

أصحاب المعاشات
 

 وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على أن يحصل أصحاب المعاشات على كامل استفادتهم من أي زيادات مالية أو حزم حماية اجتماعية جديدة تُقرّها الدولة في إطار برامج الدعم والتطوير الاقتصادي.


وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتطوير حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات ومزايا للأسر محدودة الدخل، وسيُعرض هذا الملف على الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن جهود أوسع للحكومة في دعم الفئات الأشد حاجة وتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا مع استعدادات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الاهتمام بفئة أصحاب المعاشات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
 

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة العاصمة الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

توروب

رسالة قوية من وائل جمعة إلى توروب بسبب طريقة التعامل مع اللاعبين

أتلتيكو مدريد

لعنة برشلونة تصيبه.. أتلتيكو مدريد يخسر بثلاثية من فاليكانو في الليجا

بلوزداد

الكونفدرالية الأفريقية.. شباب بلوزداد يتقدم على اوتوهو بهدفين في الشوط الأول

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض "على قد الحب"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

