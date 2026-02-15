ندى بسيوني معترضة على بوستر «الضحايا»: ليه أشوف نفسي ميتة؟

أثارت الفنانة ندى بسيوني، حالة من الجدل بعد اعتراضها على بوستر مسلسلها الجديد «الضحايا»، المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٦، بسبب ظهورها ضمن أحداث العمل داخل المشرحة.

وكشفت بسيوني ، في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، أنها فوجئت بشكل البوستر دون الرجوع إليها، قائلة: “طبعًا أنا بعمل مسلسل الضحايا إنتاج أستاذ بلال صبري وهوه أخويا، بس أنا معترضة تمامًا على فكرة البوست.. ليه أشوف نفسي كده؟! حتى هو ماخدش رأيي!! وأنا فعلاً اتضايقت من المنظر.. فظيع جدًا".

وكشفت الفنانة راندا البحيري ، عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “ضحايا” والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ .

وقالت راندا البحيري، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : إنه بتجسد دور صحفية ضمن أحداث المسلسل وتقابل العديد من المواقف التى تندرج تحت طابع التشويق والإثارة .

وأضافت أن المسلسل فكرته تدور حول ازمة تحدث لكل بطل من الأبطال وتجعله ضحية ، ومن المقرر أن ينطلق فى النصف الثانى من رمضان وهو ١٥ حلقة ، مؤكدة: أن

من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا لأنه يناقش موضوع مختلف تماما ويحمل طابع الأعمال الأجنبية من حيث الحبكة والفكرة.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ، صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ، ميرنا وليد، ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري .