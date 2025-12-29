أخبار التوك شو| أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق.. ووزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تكون طرفا في أي ظلم تاريخي يقع للفلسطينيين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رفض التهجير.. وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تكون طرفا في أي ظلم تاريخي يقع للفلسطينيين

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعرضت لإختبار التهجير، وكان هناك من يعني يراهن ان مصر ستقبل التهجير مقابل اشياء وشوفنا ده ولكن خلاص هذا الامتحان قد عبرناه بنجاح واثبتت مصر يعني والرئيس عبد الفتاح السيسي أن موضوع التهجير لا كلام فيه.

شريف عبد القادر: صلاح خارج حسابات مواجهة أنجولا.. وتغييرات مرتقبة في تشكيل المنتخب

أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر أن النجم محمد صلاح لن يشارك في مباراة الغد أمام منتخب أنجولا، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول موقف صلاح من خوض اللقاء.

وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتجية في البلاد بشكل أمن ويفوق الستة أشهر بشكل عام قائلاً: "المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل عام يفوق الستة أشهر.

هدى رمزي: محبة الجمهور المتعة الحقيقية ورصيد الفنان

أكدت الفنانة هدى رمزي أن أي فنان يعمل مع الزعيم عادل إمام يجب أن يتمتع بـ«الكيميا»، مشيرة إلى أن عمالقة الفن الحقيقيين لا ينتقصون من زملائهم، بل يحرصون دائمًا على رفع مستوى الممثل الذي يشاركهم العمل.

أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق

أكد الإعلامي أحمد موسى أن علاء عبد الفتاح سبق أن حرّض على استهداف رجال الشرطة، في الوقت الذي تصفه بعض الجهات الداعمة له بأنه «سجين رأي»، مشددًا على مطالبته بإسقاط الجنسية المصرية عنه، والاكتفاء بحمله للجنسية البريطانية.

ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتقد بأننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا يخدم مصالح الجميع.

السفيرة منى عمر تكشف تداعيات اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال الأخير؛ هو تحرك إسرائيلي له تداعيات كبيرة.

عصام شيحة: نعيش المرحلة قبل الأخيرة للبرلمان وصراع كبير بين الأحزاب

أكد المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أننا في المرحلة قبل الأخيرة للبرلمان وهناك حالة من الصراع الكبير بين الاحزاب.

أحمد موسى: نحذر من خلط حرية الرأي بالإرهاب.. والعالم أصبح مقلوبًا

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة المصرية واجهت على مدار 14 عامًا محاولات متكررة لتزييف الوعي وخلط المفاهيم، مشيرًا إلى أن هناك من دأب على تبرير الدعوات التخريبية تحت شعار «حرية الرأي والتعبير».

أحمد موسى: بريطانيا تأوي الإرهابيين لاستخدامهم في التوقيت المناسب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أيمن السباعي الذراع الأيمن لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مقيم في بريطانيا الآن، والتي تأوي عددا كبيرا من الإرهابيين الدوليين؛ لاستخدامهم في التوقيت المناسب.