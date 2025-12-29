قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق.. ووزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تكون طرفا في أي ظلم تاريخي يقع للفلسطينيين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رفض التهجير.. وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تكون طرفا في أي ظلم تاريخي يقع للفلسطينيين
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تعرضت لإختبار التهجير، وكان هناك من يعني يراهن ان مصر ستقبل التهجير مقابل اشياء وشوفنا ده ولكن خلاص هذا الامتحان قد عبرناه بنجاح واثبتت مصر يعني والرئيس عبد الفتاح السيسي أن موضوع التهجير لا كلام فيه.

شريف عبد القادر: صلاح خارج حسابات مواجهة أنجولا.. وتغييرات مرتقبة في تشكيل المنتخب
أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر أن النجم محمد صلاح لن يشارك في مباراة الغد أمام منتخب أنجولا، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول موقف صلاح من خوض اللقاء.

وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتجية في البلاد بشكل أمن ويفوق الستة أشهر بشكل عام  قائلاً: "المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل عام يفوق الستة أشهر.

هدى رمزي: محبة الجمهور المتعة الحقيقية ورصيد الفنان
أكدت الفنانة هدى رمزي أن أي فنان يعمل مع الزعيم عادل إمام يجب أن يتمتع بـ«الكيميا»، مشيرة إلى أن عمالقة الفن الحقيقيين لا ينتقصون من زملائهم، بل يحرصون دائمًا على رفع مستوى الممثل الذي يشاركهم العمل.

أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق
أكد الإعلامي أحمد موسى أن علاء عبد الفتاح سبق أن حرّض على استهداف رجال الشرطة، في الوقت الذي تصفه بعض الجهات الداعمة له بأنه «سجين رأي»، مشددًا على مطالبته بإسقاط الجنسية المصرية عنه، والاكتفاء بحمله للجنسية البريطانية.

ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يعتقد بأننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا يخدم مصالح الجميع.

السفيرة منى عمر تكشف تداعيات اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال الأخير؛ هو تحرك إسرائيلي له تداعيات كبيرة.

عصام شيحة: نعيش المرحلة قبل الأخيرة للبرلمان وصراع كبير بين الأحزاب
أكد المستشار عصام شيحه، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أننا في المرحلة قبل الأخيرة للبرلمان وهناك حالة من الصراع الكبير بين الاحزاب.
أحمد موسى: نحذر من خلط حرية الرأي بالإرهاب.. والعالم أصبح مقلوبًا
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الدولة المصرية واجهت على مدار 14 عامًا محاولات متكررة لتزييف الوعي وخلط المفاهيم، مشيرًا إلى أن هناك من دأب على تبرير الدعوات التخريبية تحت شعار «حرية الرأي والتعبير».

أحمد موسى: بريطانيا تأوي الإرهابيين لاستخدامهم في التوقيت المناسب
أكد الإعلامي أحمد موسى أن أيمن السباعي الذراع الأيمن لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مقيم في بريطانيا الآن، والتي تأوي عددا كبيرا من الإرهابيين الدوليين؛ لاستخدامهم في التوقيت المناسب.

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

البابا لاون

البابا لاون: العائلة المسيحية مدرسة للحب وحصن للقيم الإنسانية في عالم مضطرب

الأخت ماري سعاد عبد الملاك

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعي انتقال الأخت ماري سعاد عبد الملاك

جولة تفقدية لرئيس صرف إسكندرية أثناء الأمطار

بعد سقوط الأمطار.. جولة تفقدية لرئيس صرف الإسكندرية

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

